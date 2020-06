Beratungsqualität in der Gewerbekundenberatung / TOP-Gewerbekundenberatung 2020

Stuttgart (ots) - Umfangreicher Bankentest kürt die Top-Banken in der Gewerbekundenberatung nach den Vorgaben des VerbraucherschutzesDie Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH - eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken - führte den wegweisenden und verbraucherschutzorientierten Bankentest im Gewerbekundensegment von Januar bis Mai 2020 durch.Einmalige VorgehensweiseBei diesem Bankentest wurde bundesweit sowohl in den größten Städten getestet als auch eine Auswahl der "Top 100-Banken" (aus dem Bankentest "BESTE BANK vor Ort") berücksichtigt. Damit erhalten auch Filialbanken aus kleineren Städten die Chance, sich mit den i.d.R. größeren Kreditinstituten aus den Metropolen zu messen.Die Beurteilung fokussierte sich sowohl auf die Bedarfsanalyse für die gewerbliche Sphäre als auch auf die Analyse für die private Finanzanalyse des Unternehmers (nach der DIN 77230).Der Bankentest im Jahr 2020 - mit dem Titel "TOP-Gewerbekundenberatung" - trifft eine verbindliche Aussage, wie es um die Beratungsqualität im Gewerbekundensegment in regionalen und überregionalen Banken und Sparkassen steht.Das Team aus festangestellten Testern der Gesellschaft führte bundesweit verdeckte Testkäufe in Kreditinstituten durch und prüfte deren Beratungsleistung anhand von standardisierten Vorgaben im Sinne des Verbraucherschutzes. Die Banken mit den besten Leistungen wurden anschließend prämiert.Qualitätsführer setzen auf QualitätsführerVor dem Hintergrund der wachsenden Unsicherheit bei Verbrauchern - Auszeichnungen, Mediensiegel und Gütesiegel - in Qualität, Herkunft und Aussagekraft zu unterscheiden, hat sich die Gesellschaft bereits vor Jahren den Herausforderungen gestellt und einen unabhängigen Bankentest auf Grundlage anerkannter Standards entwickelt. Ziel ist es, dass zehn Gewerbe- bzw. Unternehmerkunden mit einer vergleichbaren Finanzsituation in zehn Beratungssituationen auf die gleichen Bedarfe und essenziellen Beratungsthemen hingewiesen werden.Lesen Sie mehr dazu auf unserer Homepage: https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/presse/Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHPressestelleEberhardstraße 5170173 StuttgartTelefon 0711 - 553 249 93E-Mail: info@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.dehttp://www.gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121047/4616419OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuell