Beratungsqualität in der Baufinanzierungsberatung / TOP-Immobilienfinanzierungsberatung 2020

Stuttgart (ots) - Umfangreicher Bankentest kürt die Top-Banken in der Immobilienfinanzierungsberatung nach den Vorgaben des VerbraucherschutzesDie Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH - eine unabhängige Gesellschaft zur Qualitätsmessung in Banken - führte den wegweisenden und verbraucherschutzorientierten Bankentest in der Baufinanzierung bzw. Immobilienfinanzierung von Januar bis Mai 2020 durch.Einmalige VorgehensweiseBei diesem Bankentest wurde bundesweit sowohl in den größten Städten getestet als auch eine Auswahl der "Top 100-Banken" (aus dem Bankentest "BESTE BANK vor Ort") berücksichtigt. Damit erhalten auch Filialbanken aus kleineren Städten die Chance, sich mit den i.d.R. größeren Kreditinstituten aus den Metropolen zu messen.Tester mit fundiertem WissenAlle Tester haben eine bankspezifische Ausbildung absolviert und wären in der Lage, selbst eine fachlich fundierte Beratung durchzuführen. Vor dem Hintergrund sind vor allem die sog. "GoTs" (Grundsätze ordnungsgemäßer Testkaufdurchführung) von besonderer Bedeutung für die einmalige Positionierung und Testdurchführung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH.Die qualitative Bewertung erfolgt stets im Abgleich mit den aktuellen Standards für eine ganzheitliche Bedarfsanalyse bzw. Beratung. Das Testszenario sah einen klar definierten Kundentypen vor, damit eine optimale Vergleichbarkeit (zwischen den Banken und/oder den Bundesländern/Regionen) gegeben war.Der Testkunde war lediglich mit einer Haftpflicht- und einer Hausratversicherung ausgestattet, hatte eine Unterdeckung bei der Altersvorsorge und keine sonstigen Versicherungen (u.a. keine Krankentagegeldversicherung und auch keine Berufsunfähigkeitsabsicherung). Ziel war es, dass jeder Kunde gleich gut, umfassend und bedarfsorientiert beraten wird, bevor er sich über Jahre mit einer Baufinanzierung finanziell belastet.Lesen Sie mehr dazu auf unserer Homepage: https://gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de/presse/Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHPressestelleEberhardstraße 5170173 StuttgartTelefon 0711 - 553 249 93E-Mail: info@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.dehttp://www.gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121047/4616408OTS: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuell