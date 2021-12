Beratungen in Österreich zum bevorstehenden Ende des Lockdowns

WIEN (dpa-AFX) - Wenige Tage vor dem Ende des Lockdowns in Österreich beraten am Mittwoch Bund und Länder über die Modalitäten. Der neue Bundeskanzler Karl Nehammer hatte am Dienstag erklärt, dass die Ausgangsbeschränkungen wie geplant für alle Geimpften und Genesenen am 13. Dezember vorbei sein sollen. Allerdings müsse noch festgelegt werden, unter welchen Auflagen die Geschäfte wieder öffnen dürften.

Die Regierung wolle behutsam vorgehen; es werde wohl zu einem regional unterschiedlichen Vorgehen kommen. So hat Wien bereits signalisiert, dass in der Bundeshauptstadt die Hotels und die Gastronomie erst ab 20. Dezember wieder öffnen dürfen. Für Ungeimpfte gilt der Lockdown bundesweit weiterhin.

Am 22. November waren unter anderem weite Teil des Handels geschlossen worden. Für die Menschen galten Ausgangsbeschränkungen. Dank der Verringerung der sozialen Kontakte hat sich seitdem die Sieben-Tage-Inzidenz auf rund 535 Fälle pro 100 000 Einwohner halbiert. Weiterhin hoch ist die Auslastung der Kliniken durch Covid-Erkrankte./mrd/DP/nas