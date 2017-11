Eschborn (ots) - Der Beraterkreis für dieEnergieberatungs-Förderprogramme wird erweitert. Künftig könnenbranchenübergreifend alle Fachleute tätig werden, solange diese diehohen Qualifikationsanforderungen erfüllen. Die Erweiterung gilt fürdie Förderprogramme "Energieberatung für Wohngebäude" (bislang:Vor-Ort-Beratung) und für die "Energieberatung im Mittelstand"."Durch die Öffnung wollen wir Energieberatungen für dieVerbraucher attraktiver gestalten. Eine qualifizierte Beratung istschließlich der Schlüssel für wirksame Energieeffizienzmaßnahmen. DieBeratung identifiziert die Bereiche, in denen Handlungsbedarf bestehtund wo der Einzelne noch effizienter mit Energie umgehen kann," soAndreas Obersteller, Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft undAusfuhrkontrolle (BAFA).Hauseigentümer und mittelständische Unternehmen können somit auseinem deutlich größeren Angebot an Beratern wählen sowie auch anbestehende Kontakte z. B. zu Handwerkern anzuknüpfen. Wie bisher istjedoch eine unabhängig durchgeführte Beratung mit einer unveränderthohen Qualitätsanforderung erforderlich.Das Förderprogramm "Vor-Ort-Beratung" wurde im Zuge derRichtliniennovellierung umbenannt in "Energieberatung fürWohngebäude".Im Förderprogramm "Energieberatung für Wohngebäude" wird dieNutzung des individuellen Sanierungsfahrplans zur Dokumentation derBeratungsleistungen weiterhin freiwillig bleiben. Die Frist für dieDurchführung der Energieberatung nach der Bewilligung durch das BAFAwird auf neun Monate ausgeweitet.Die Förderung der Energieberatung im Mittelstand ist künftig biszu zwölf Monate nach Bewilligung der Energieberatung durch das BAFAmöglich. Zudem sind neben der BAFA-Förderung auch Förderungen vonKommunen und Bundesländern zulässig, soweit das Unternehmen einenEigenanteil von 10 % der Beratungsausgaben leistet.Die neuen Richtlinien werden heute im Bundesanzeigerveröffentlicht und treten am 1. Dezember 2017 in Kraft.Nähere Informationen zu den Förderprogrammen sind unterwww.bafa.de/ebw bzw. www.bafa.de/ebm verfügbar.Pressekontakt:Bundesamt für Wirtschaft und AusfuhrkontrolleStabsstelle Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitFrau Christiane FuckererTelefon: 06196 908-1452E-Mail: pressestelle@bafa.bund.deOriginal-Content von: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, übermittelt durch news aktuell