Beratergremium der Regierung rügt Hilfsprogramme

BERLIN (dpa-AFX) - Die wegen der Corona-Krise aufgelegten Hilfsprogramme stoßen beim Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums auf Kritik.



"Die Pandemie macht uns alle ärmer, so dass es in Zukunft weniger zu verteilen gibt", schreibt das Gremium in einem Brief an Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), der der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Dienstag) vorliegt.

Vor allem die beschlossene Anhebung des Kurzarbeitergelds auf bis zu 87 Prozent des letzten Nettoeinkommens sehen die 39 Wissenschaftler kritisch. Dies werde zu "erheblichen Mitnahmeeffekten" führen. Zudem "ergeben sich daraus weitreichende und unter Umständen unbeabsichtigte Konsequenzen für die Regelung der Höhe des Arbeitslosengeldes".

Für zu restriktiv hält der Beirat dagegen die Soforthilfe für Inhaber kleiner Unternehmen. Diese erhalten derzeit nur dann Zuschüsse vom Bund, wenn sie laufende betriebliche Fixkosten haben. "Zudem sollte für einen gewissen Einkommensersatz gesorgt werden, und dies unabhängig von der Grundsicherung", schreibt der Beirat./shy/DP/zb