Berateraffäre: Rechnungshof findet neue Schlampereien im Wehrressort

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Vor den ersten Zeugenanhörungen im Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Berateraffäre an diesem Donnerstag hat der Bundesrechnungshof erneut Mängel in den Vergabeverfahren des Verteidigungsministeriums angeprangert. In einer vertraulichen Mitteilung an das Ressort vom 6. März, über welche die "Welt" (Mittwochsausgabe) berichtet, werden mangelnde Wirtschaftlichkeitsprüfungen bei der Vergabe von Aufträgen, die unkontrollierte Einbeziehung von externen Unterauftragnehmern und die nicht ordnungsgemäße Nutzung von Rahmenverträgen kritisiert. Betroffen sind demnach auch Leitungsentscheidungen des von Ursula von der Leyen (CDU) geführten Ressorts.

Foto: über dts Nachrichtenagentur