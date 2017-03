Berater des türkischen Außenministers live bei stern TV: Die AKP hat nicht entschieden, die Wahlkampfauftritte abzusagen - das ist eine Falschmeldung

Köln (ots) - Live bei stern TV hat der Berater der türkischenRegierung Ozan Ceyhun Meldungen zurückgewiesen, wonach die Türkei imStreit um die türkischen Wahlkampfauftritte eingelenkt hätte: "Esgibt keine Entscheidung, dass die AK-Partei entschieden hätte, inDeutschland oder einem anderen europäischen Land keineWahlkampfveranstaltungen durchzuführen", sagte Ceyhun im sternTV-Studiogespräch mit Steffen Hallaschka. "Das ist eine falscheMeldung in den deutschen Medien. Ich weiß nicht, woher diese Meldungstammt."Ceyhun verwies in der stern TV-Sendung auch auf eineTwitter-Meldung von Mustafa Yeneroglu, der für den Wahlkampf seinerPartei im Ausland zuständig ist. "Er hat gestern bekannt gegeben,dass es diesbezüglich keine Entscheidung gibt", sagte Ceyhun.In besagtem Tweet heißt es: "Die Informationen, die in derÖffentlichkeit bezüglich des Auslandsprogramms der AKP zirkulieren,sind irreführend. Es gibt keine neuen Entscheidungen."Die Meldung ist nur mit der Quellenangabe stern TV zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Heike Foersterfoerster@sterntv.de0221/951599-0Original-Content von: STERN TV, übermittelt durch news aktuell