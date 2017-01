Berater finden neue Perspektiven im Museum / Porsche Consulting lädt Bewerber nach Zuffenhausen ein (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Managementberatung Porsche Consulting stellt neueMitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Gefragt sind Bewerber mitmindestens drei Jahren Berufserfahrung - entweder in derUnternehmensberatung oder in der Industrie. Sieben Standorte weltweitstehen zur Auswahl. Kompetenzen im Bereich digitale Transformationoder bei Mobilitätskonzepten wie Smart Mobility erhöhen die Chancen.Zum Kennenlernen dienen die "Perspektive-Tage" von Sonntag, 12.bis Montag, 13. März 2017 im Porsche-Museum, Stuttgart. Dort treffenBewerber auf Führungskräfte von Porsche Consulting. Sie erfahren, wieund für welche internationalen Klienten die Consultants arbeiten underhalten Einblicke in ihre abwechslungsreiche Praxis. Außerdem lernensie im Werk die Sportwagenproduktion hautnah kennen. Teilnehmerbenötigen eine persönliche Einladung. Die spricht Porsche Consultingnach erfolgreicher Bewerbung für die "Perspektive-Tage" aus. AlleDetails sind online abrufbar: http://ots.de/IDeVyDie Porsche Consulting GmbH, Bietigheim-Bissingen, ist eineTochtergesellschaft des Sportwagenherstellers Dr. Ing. h.c. F.Porsche AG, Stuttgart. Sie wurde 1994 gegründet, begann damals alsvierköpfiges Team und beschäftigt heute mehr als 380 Mitarbeiter. Dasinternational agierende Unternehmen hat vier Auslandbüros in Mailand,São Paulo, Atlanta und Shanghai. Porsche Consulting zählt zu denführenden Beratungsgesellschaften in Deutschland. Unter dem Leitmotiv"Strategisch denken, pragmatisch handeln" betreuen die Beraterweltweit Konzerne und mittelständische Unternehmen aus derAutomobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie dem Maschinen- undAnlagenbau. Weitere Klienten kommen aus demFinanzdienstleistungssektor, der Konsumgüterindustrie und dem Handelsowie aus der Baubranche.Pressekontakt:Heiner von der LadenLeiter Kommunikation und MarketingPorsche Consulting GmbH74321 Bietigheim-BissingenDeutschlandTelefon: +49 (0) 711 911 1 21 21Mobil: +49 (0) 170 911 4110E-Mail: heiner.von.der.laden@porsche.deInternet: www.porsche-consulting.comOriginal-Content von: Porsche Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell