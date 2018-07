Berater: Iran traut Trump keine positiven Lösungen in Nahost zu

MOSKAU (dpa-AFX) - Der Iran traut US-Präsident Donald Trump keine positiven Impulse für die Konflikte im Nahen Osten zu.



Trump werde beim Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kaum logische Vorschläge für Nahost einbringen, sagte der außenpolitische Berater des obersten iranischen Führers, Ali Akbar Welajati, bei einer Konferenz am Freitag in Moskau. "Das ist meine Prognose. Trump ist ein unberechenbarer Mensch. Er wacht morgens auf und überlegt: Welche Entscheidung treffe ich heute?" Dies schade der internationalen Gemeinschaft und dem amerikanischen Volk.

Trump und Putin treffen sich am Montag in der finnischen Hauptstadt Helsinki. Aufgrund zahlreicher Streitthemen ist das Verhältnis zwischen den USA und Russland so schlecht wie nie seit Jahrzehnten.

Welajati sagte der Agentur Interfax zufolge, der Gipfel sei wichtig, aber das Problem liege woanders. "Er (Trump) weiß nicht, was er will und was er als nächstes tut." Daher sei der Iran nicht auf Verhandlungen mit dem US-Präsidenten aus.

Der Iran liegt mit den USA im Streit um das Atomabkommen, das Trump einseitig aufgekündigt hat. Der Iran halte sich an seine Verpflichtungen aus dem Abkommen, bekräftigte der Vertraute der iranischen Führung./tjk/DP/zb