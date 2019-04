Bequemer Start in die Gartenzeit - die Terrassentür als Eingangstür nutzen (FOTO)

Wetter/Ruhr (ots) -Das Schöne am eigenen Haus ist, dass Besitzer es - im Rahmen dergeltenden Bauvorschriften - jederzeit so individualisieren dürfen,wie sie möchten. Mit einigen Tricks und kleinen Umbauten können siesich das Leben vereinfachen. Eine Maßnahme, die für mehr Komfort undmehr Sicherheit sorgt: aus der Terrassentür eine vollwertigeEingangstür machen.Üblicherweise lässt sich die Terrassentür nicht von außenabschließen oder öffnen. Wer sich also im Garten aufhält und nur kurzzu den Nachbarn rüber gehen oder den Hund ausführen möchte, mussmeistens noch einmal ins Haus, die Terrassentür verriegeln und durchdas Haus zur Vordertür herausgehen. Mit einem motorisiertenFenstergriff kann man nun auch die vorhandene Terrassentür von außenverriegeln und öffnen und somit als Eingangstür nutzen. Dafür wirdder herkömmliche Fenstergriff mit wenigen Handgriffen durch denTerrassentürantrieb "ABUS HomeTec Pro Fenster Comfort Antrieb"ersetzt. Es werden lediglich zwei Schrauben gelöst und derbatteriebetriebene Fenstergriff aufgesetzt. Dieser lässt sich dannper Funk-Fernbedienung oder außen angebrachter Code-Tastatur steuern.So können die Hausbewohner ihre Terrassentür komfortabel öffnen undschließen. Das ist auch dann praktisch, wenn man zum Beispiel miteinem schweren Einkaufskorb von der rückwärtig gelegenen Garage insHaus möchte.Nach dem Umbau kann man den Griff auch weiterhin im Innenbereichvon Hand bedienen. Außerdem lässt sich das System mit zusätzlichenStangen zu einer vollwertigen Sicherheitslösung ausstatten. Ein Plusan Sicherheit bringt bereits die Basisvariante mit sich: eine lokaleAlarmfunktion erkennt, wenn sich jemand an der Terrassentür zuschaffen macht und löst in diesem Fall einen durchdringenden Alarmaus.Pressekontakt:ABUS August Bremicker Söhne KGJorga Burri-Grisloff+49 211 50 66 86-12presse@abus.deAltenhofer Weg 2558300 Wetterwww.abus.comOriginal-Content von: ABUS - August Bremicker Söhne KG, übermittelt durch news aktuell