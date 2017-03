Bequemer Helfer bei Fersensporn: Einlage igli Business heel zur Entlastung der Ferse (FOTO)

Bayreuth (ots) -Ab Frühjahr 2017 erweitert medi das igli Business Sortiment umeine Einlage, die auf die Indikation Fersensporn zugeschnitten ist.Die igli Business heel ist sowohl für Frauen als auch für Männererhältlich. Sie dämpft und entlastet die empfindliche Fersenregion.Die neue Carbon-Einlage kann bei Fußfehlstellungen oder auchpräventiv nach Rücksprache mit dem Arzt getragen werden, um dieFußgesundheit zu erhalten. Übergewichtige Anwender, die wegen derstarken Gelenkbelastung zu Fußerkrankungen neigen, profitieren ebensovon der vorbeugenden Wirkung der Einlage. Als medizinischesHilfsmittel kann sie bei Notwendigkeit vom Arzt verordnet werden. DerOrthopädietechniker passt sie individuell an.Einlage gibt aktivierende Impulse an die FußmuskulaturEssenziell für den Tragekomfort und damit für den Therapieerfolgsind auch bei dieser igli Variante die bewährten variablen Postings.Diese stimulieren und aktivieren die Fußmuskulatur. Außerdem verfügtdie neue Carbon-Einlage wie alle igli Modelle über die flexible undgleichzeitig stabilisierende Carbon-Spange. So unterstützt sie denFuß optimal, ohne ihn in seiner natürlichen Beweglichkeiteinzuschränken. Eingewebte Silberfäden hemmen das Bakterienwachstumund beugen Gerüchen vor. Die igli Business heel ist extra dünn undleicht, sodass sie in schmale, modische Schuhe verschiedener Artpasst.Fußgymnastik als Ergänzung zur EinlageZusätzlich zu einer Einlage können Anwender auch selbst etwas tun,um ihren Füßen zu helfen. Mit einfachen, regelmäßigen Übungen, diedie Füße dehnen und kräftigen, können Schmerzen gelindert werden. Dermedi Flyer "Therapiebegleitende Fußgymnastik" für Endverbraucherzeigt, welche Übungen sich dafür besonders eignen.Informationen können beim medi Verbraucherservice angefordertwerden: Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de,Internet: www.medi.de (mit Händlerfinder).medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt.Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager Unternehmenskommunikation MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-81737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell