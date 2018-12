Bequeme Offline-Bearbeitung von Daten und erweitertes Outlook-Add-In: DRACOON punktet mit neuem Release durch viele praktische Features

Regensburg (ots) - Das neu verfügbare Release von DRACOON, demdeutschsprachigen Leader im Bereich Enterprise Filesharing, kann sichsehen lassen: Neben den S3-Object-Tags, die vordefinierteSpeicherrichtlinien zulassen oder einem verbesserten Outlook-Add-Inkönnen alle Daten, die in DRACOON gespeichert werden, durch denSync-Client nun auch offline bequem bearbeitet werden.Offline-Synchronisierung sorgt für mehr KomfortMit dem lang erwarteten DRACOON für Windows/Mac Version 3.0 lassensich Daten, die in DRACOON gespeichert sind, ab sofort auch dann aufdem Computer verwenden, wenn der Nutzer gerade nicht mit dem Internetverbunden ist. Möchte man auf einen Datenraum oder DRACOON-Ordnerpermanent zugreifen, kann man diesen auch generell offline zurVerfügung stellen. Sobald ein ebenfalls zugriffsberechtigter Nutzerdarin Daten verändert oder Dateien hinzufügt, werden diese Änderungenautomatisch abgeglichen, sobald der User wieder online ist. Dank derintelligenten und vollautomatischen Smart Syncronization werden zudemnur die Daten auf dem Computer gespeichert, die tatsächlich verwendetwerden. Eine Funktion, die so auch wertvollen Speicherplatz spart.Schnelle Datenfreigabe durch verbessertes Outlook-Add-InAuch das bestehende Outlook-Add-In wurde grundlegend verbessertund mit neuen Funktionen versehen. Mit dem aktuellen Release lassensich Dateien aus DRACOON nun noch schneller als Freigabelinkversenden. Durch einen Klick auf den neuen Anhängen-Button imOutlook-Menüband gelangt man automatisch zu einer Liste der Dateien,die zuletzt in DRACOON verwendet oder aber auch Daten, die alsFavorit markiert wurden. Außerdem kann man wählen, ob bereitsgetroffene Freigabeeinstellungen jedes Mal neu vergeben werden sollenoder man auf vordefinierte Standards zurückgreifen möchte. Zudemwerden sich Netzwerkadministratoren über das verbesserte Add-Infreuen: Das neue DRACOON für Outlook Version 5.3 unterstützt nämlichauch bei der Einhaltung von verbindlichen Richtlinien, so lassen sichnun auch vordefinierte Einstellungen an Benutzer vergeben, die nichtmehr vom User verändert werden können.Weitere Features sind:- Richtlinienkonforme Datenspeicherung durch Object-Tags fürS3-Storage- Schutz vor Datenverlust durch Papierkorb und Dateiversionierung- Automatischer Benutzerimport dank OpenID Connect- Kinderleichte DRACOON-Branding-Funktion- Vereinfachte Datenfreigabe für iOSAusführliche Informationen zum neuen LTS-Release:https://support.dracoon.com/hc/de/articles/360001488980Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co KGMona Bastian089 747470580mbastian@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Dracoon, übermittelt durch news aktuell