Bequem durch den Frühling: Limitierte Ballerina- und Gentleman-Einlagen von medi (FOTO)

Bayreuth (ots) -Ab März 2017 ist die medi Ballerina Einlage in einer strenglimitierten Variante erhältlich: Sie besitzt einen speziellenEukalyptus-Bezug. Mit der medi Gentleman Einlage bringt medi auch einpassendes Pendant für Männer auf den Markt - ebenfalls mitlimitiertem Eukalyptus-Bezug."Die kühlende und bakterienhemmende Wirkung des Eukalyptus-Öls hatuns dazu inspiriert, Einlagen für wärmere Tage zu kreieren. BeiBerührung geben die im Bezug enthaltenen Mirokapseln den angenehmenDuft und die positiven Eigenschaften frei. Daher sorgen dielimitierten Einlagen für eine Extraportion Frische. Das ist perfektbei viel Bewegung", sagt Jörg Paul Mangstl, Leitung ProduktManagement Footcare bei medi.Prima Klima mit dem Hydrofresh-BezugAlle medi Ballerina und Gentleman Einlagen verfügen über denbewährten Hydrofresh-Bezug, der für ein angenehmes Tragegefühl sorgt.Der atmungsaktive Bezug nimmt viel Feuchtigkeit auf und beugt soeffektiv Gerüchen vor. Er eignet sich für Anwender, die zuschwitzenden Füßen neigen, da er das Fußklima reguliert. Daher könnenSchuhe mit diesen Einlagen auch barfuß getragen werden.Top-Komfort für entspannte FüßeSchlankes Design und hoher Komfort zeichnen die medi Ballerina undGentleman Einlagen aus. Die medi Ballerina Einlage entlastet undstützt dank ihres flexiblen Einlagenkerns und den speziellenDämpfungszonen die Füße. Sie findet durch die dünne Sohle und denschlanken Schnitt in vielen Schuhmodellen Platz. Die medi GentlemanEinlage wurde speziell für Herrenschuhe entwickelt und verfügt übereine etwas markantere, aber ebenfalls schmale Form.Informationen können beim medi Verbraucherservice angefordertwerden: Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de,Internet: www.medi.de (mit Händlerfinder).medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.400 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt.Pressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager Unternehmenskommunikation MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-81737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell