Bepreisung von CO2-Emissionen wichtig für die Reduzierung von Treibhausgasen

Düsseldorf (ots) - "Wir begrüßen den Vorschlag derWirtschaftsweisen für eine Bepreisung von CO2-Emissionen alsklimapolitisches Element", sagt Prof. Harald Bradke, Vorsitzender derVDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU). "Wir können nicht längerdie Kosten für unsere Lebensweise zukünftigen Generationen anlasten.Nur wenn diese Kosten heute schon eingepreist werden, kann der Marktdie wirtschaftlich optimalen Entscheidungen treffen und denerforderlichen Strukturwandel meistern", so Bradke.Deutschland hat sich klar zur Reduktion von CO2-Emissionenbekannt. Um die im Klimaschutzplan der Bundesregierung formuliertenZiele, beispielsweise die Minderung der Treibhausgasemissionen um 55Prozent bis 2030, zu erreichen, ist aus Sicht der VDI-GesellschaftEnergie und Umwelt eine Bepreisung von CO2-Emissionen ein wichtigesAnreizelement zur Reduzierung von Treibhausgasen und sollte in allenSektoren eingeführt werden.Alleine reicht dieses Element aber bei weitem nicht aus, da es inder Praxis vielfältige Hemmnisse gibt, die mit marktwirtschaftlichenInstrumenten alleine nicht effizient zu überwinden sind. "WeitereMaßnahmen wie Mindeststandards für Querschnittstechniken oderEnergieeffizienznetzwerke zur Motivation und Senkung derTransaktionskosten sind nötig, um schnell und kosteneffizient dieZiele des Klimaschutzplans zu erreichen", fordert Bradke. "Auch einguter Mechaniker hat mehr als nur ein Werkzeug, wenn er eine komplexeMaschine reparieren muss. Dies gilt in der Klimapolitik erst recht."Um die erforderlichen CO2-Emissionsreduktionen zu erreichen,müssen zudem Technologien entwickelt bzw. weiterentwickelt undkonsequent in den Markt eingeführt werden. Das erfordert nicht nurZeit, sondern auch eine konsequente politische Unterstützung bei derMarkteinführung und beim Aufbau der erforderlichen Infrastrukturen,wie der Ladeinfrastruktur bei Elektrofahrzeugen.Die Kosten vieler Techniken sinken erst dann, wenn sie in großerStückzahl weitgehend automatisiert produziert werden. Das zeigen dieErfahrungen bei der Fotovoltaik und der Windkraft. Harald Bradke:"Ohne das Erneuerbare-Energien-Gesetz und ausschließlich über einenCO2-Preis hätten diese Techniken nicht die starke Verbreitung und diedaraus folgende Kostenreduktion gehabt und lägen nicht nahe derWirtschaftlichkeit wie heute. Wir müssen die Entwicklung vonTechnologien für den Klimaschutz auch als große Chance für denTechnikstandort Deutschland verstehen."Fachlicher Ansprechpartner im VDI:Dr.-Ing. Jochen ThelokeVDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (GEU)Telefon: +49 211 6214-369E-Mail: theloke@vdi.deDer VDI - Sprecher, Gestalter, NetzwerkerDie Faszination für Technik treibt uns voran: Seit 160 Jahren gibtder VDI Verein Deutscher Ingenieure wichtige Impulse für neueTechnologien und technische Lösungen für mehr Lebensqualität, einebessere Umwelt und mehr Wohlstand. Mit rund 145.000 persönlichenMitgliedern ist der VDI der größte technisch-wissenschaftliche VereinDeutschlands. Als Sprecher der Ingenieure und der Technik gestaltenwir die Zukunft aktiv mit. Mehr als 12.000 ehrenamtliche Expertenbearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse zur Förderung unseresTechnikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist derVDI Partner für die deutsche Wirtschaft und Wissenschaft.Ihr Ansprechpartner in der VDI-Pressestelle:Stephan BerendsTelefon: +49 211 6214-276E-Mail: presse@vdi.deOriginal-Content von: VDI Verein Deutscher Ingenieure, übermittelt durch news aktuell