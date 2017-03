Benzinpreis sinkt um 1,6 Cent (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Die Lage auf dem deutschen Kraftstoffmarkt hat sich etwasentspannt. Spürbar günstiger geworden ist vor allem Benzin - daszeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise. So kostetein Liter Super E10 derzeit im Tagesmittel 1,353 Euro und damit 1,6Cent weniger als in der Vorwoche. Leicht gesunken ist der Preis fürDieselkraftstoff: Ein Liter kostet mit 1,183 Euro 0,5 Cent wenigerals vor einer Woche.Der ADAC rät den Autofahrern, vor dem Tanken die preiswertesteTankstelle in der Nähe zu suchen. Schnelle Hilfe bietet dabei dieSmartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen rund umden Kraftstoffmarkt gibt es zudem unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationAndreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell