Benzinpreis sinkt deutlich / Rückgang um 2,6 Cent / Niedrigere Rohölnotierungen mit Verzögerung an Autofahrer weitergegeben (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Die Fahrer von Benziner-Pkw können sich über deutlich gesunkeneSpritpreise freuen. Wie eine ADAC Auswertung zeigt, kostet ein LiterSuper E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,354 Euro - ein Minus von2,6 Cent gegenüber der Vorwoche. Diesel verbilligte sich im selbenZeitraum um 0,7 Cent und kostet 1,191 Euro.Laut ADAC hätten die Kraftstoffpreise schon in der Vorwocheaufgrund der niedrigeren Rohölnotierungen sinken können. Nun ist derÖlpreisrückgang mit Verzögerung auch an den Tankstellen angekommen.Die Autofahrer haben es in der Hand, die Spritpreise in ihrem Sinnezu beeinflussen. Wer konsequent günstige Anbieter zum Tankenansteuert, spart nicht nur Geld, sondern stärkt auch dieMarktposition der preiswerten Tankstellen.Ausführliche Informationen gibt es unter www.adac.de/tanken.Auskunft über die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietetauch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Pressekontakt:ADAC e.V.Andreas HölzelTel.: +49 (0)89 7676 5387E-Mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell