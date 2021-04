Benzinga: Aufsprung auf den Krypto-Zug!

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

Der Finanzmedien- und Datenanbieter Benzinga hat als Teil seiner neuen Corporate Treasury-Strategie begonnen, in Kryptowährung zu investieren.

Was passiert ist

Benzinga hat sich mit dem Krypto-Brokerage-Unternehmen TradeStation Crypto, einer Tochtergesellschaft der TradeStation Group, Inc. zusammengetan, um einen Teil seiner Barreserven in Krypto zu investieren, “Da Krypto-Nachrichten an Popularität gewinnen, tätigt Benzinga eine kurz- und langfristige Finanzinvestition in digitale Vermögenswerte”, so das Unternehmen in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



