Benzin und Diesel erneut teurer / Anhaltende Euro-Schwäche sorgt für Preisanstieg (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Zum fünften Mal in Folge sind die Preise für Benzin und Diesel imVergleich zur Vorwoche gestiegen. Wie die Auswertung derADAC-Kraftstoffpreisdatenbank ergibt, kletterte der Preis für einenLiter Super E10 binnen Wochenfrist um einen Cent auf durchschnittlich1,350 Euro. Der Dieselpreis stieg um 1,3 Cent und kostet imTagesmittel 1,184 Euro.Hauptursache für die Verteuerung der Kraftstoffe ist der deutlicheAnstieg des Rohölpreises seit Mitte November. Zusätzlich sorgt dieanhaltende Schwäche des Euro gegenüber dem US-Dollar dafür, dass derKauf von Rohöl und damit auch Benzin und Diesel teurer werden.Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, vor dem Start in dieWeihnachtsferien zu besonders günstigen Tageszeiten zum Tanken zufahren. So lohnt sich der Tank-Stopp am ehesten zwischen 16 Uhr und22 Uhr. Wer hingegen nachts oder früh morgens tankt, zahlt - je nachAnbieter - bis zu 14 Cent mehr als zum günstigsten Zeitpunkt.Ausführliche Informationen gibt es unter www.adac.de/tanken. Auskunftüber die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auch dieSmartphone-App "ADAC Spritpreise".Pressekontakt:Andreas HölzelADAC-ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationTel.: +49 (0)89 7676 5387E-mail: andreas.hoelzel@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell