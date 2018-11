Benzin und Diesel aus der Ölreserve werden verteilt

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Mineralölwirtschaft hat freigegebene Bestände aus der nationalen Ölreserve weitgehend abgerufen - die Benzin- und Dieselmengen werden nun entlang der Rheinschiene verkauft.



Doch auch zwei Wochen nach der Freigabe habe sich die Versorgungslage noch nicht entspannt, teilte der Erdölbevorratungsverband (EBV) am Freitag in Hamburg mit. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am 24. Oktober 70 000 Tonnen Benzin, 150 000 Tonnen Diesel und 56 000 Tonnen Kerosin freigegeben. Die Mineralölwirtschaft habe Benzin und Diesel aus der Reserve fast vollständig, Kerosin zu zwei Dritteln abgenommen. Die Unternehmen zahlen dafür aktuelle Marktpreise./egi/DP/tos