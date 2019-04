Benzin deutlich teurer, Diesel etwas günstiger / Preisdifferenz je Liter vergrößert sich auf über 14 Cent (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) -Die Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel normalisiert sichweiter. Laut aktueller Auswertung des ADAC verteuerte sich ein LiterSuper E10 gegenüber der Vorwoche im Bundesmittel deutlich um 2,6 Centauf 1,401 Euro je Liter. Diesel hingegen verbilligte sich leicht um0,6 Cent auf durchschnittlich 1,256 Euro je Liter. DerPreisunterschied zwischen beiden Sorten vergrößerte sich auf 14,5Cent und nähert sich damit wieder dem langjährigen Normalwert.Die Gründe für diese Entwicklung liegen einerseits in den zuletztwieder gestiegenen Rohölpreisen - ein Barrel der Sorte Brent kostetinzwischen fast 70 Dollar - während andererseits die Winteraufschlägefür Diesel wieder nachlassen. Dies führt an den Tankstellen beiDiesel zu einem ruhigen Preisverlauf.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zuvergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischenverschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld undstärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. Unkomplizierte undschnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preisegibt es auch unter www.adac.de/tanken.Mit dem ADAC Vorteilsprogramm günstiger tanken: ADAC Mitgliederbekommen einen Cent Rabatt pro Liter Kraftstoff - an jeder fünftenTankstelle in Deutschland. Alle Infos dazu unterwww.adac.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteilsprogramm.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell