Benzin billiger, Diesel teurer / Schwankungen trotz Spannungen am Persischen Golf gering (FOTO)

München (ots) -Die Spritpreise an den Tankstellen zeigen derzeit keine größerenAusschläge. Laut aktueller Auswertung des ADAC verbilligte sich einLiter Super E10 gegenüber der Vorwoche im Bundesdurchschnitt um 0,7Cent auf 1,435 Euro je Liter. Diesel hingegen verteuerte sich imMittel auf 1,251 Euro je Liter, das ist ein Anstieg von 0,2 Cent.Hauptgrund für die geringen Schwankungen gegenüber der vergangenenWoche dürften die trotz der politischen Spannungen am Persischen Golfvergleichsweise stabilen Rohölpreise sein.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zuvergleichen. Wer die teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischenverschiedenen Tankstellen und Tageszeiten nutzt, spart bares Geld undstärkt den Wettbewerb zwischen den Anbietern. So tankt man nach eineraktuellen Auswertung des ADAC in der Regel am günstigsten zwischen 18und 22 Uhr. Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet dieSmartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zumKraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unterwww.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell