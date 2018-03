Benzin billiger, Diesel kaum verändert (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

München (ots) -Leichte Entspannung an den Zapfsäulen, jedoch nur für die Fahrervon Benziner-Pkw. Laut aktueller ADAC Auswertung kostet ein LiterSuper E10 im bundesweiten Mittel 1,313 Euro. Damit ist der Preisbinnen Wochenfrist um 1,1 Cent gesunken. Nur minimal fällt hingegender Preisrückgang bei Diesel aus. Für einen Liter muss man im Schnitt1,177 Euro bezahlen, das ist ein Minus von 0,2 Cent.Sparpotenziale beim Tanken sind jederzeit vorhanden: Es gilt, diePreise zu vergleichen und die bestehenden Preisunterschiede an denTankstellen gezielt zu nutzen. Weitere Informationen gibt es unterwww.adac.de/tanken sowie in der App "ADAC Spritpreise".Pressekontakt:ADAC e.V.Tel.: (089) 7676-5495aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell