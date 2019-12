Benzin in Südwestdeutschland besonders günstig / Tanken in Hamburg und Bremen am teuersten (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Benzin NYMEX Rolling":

München (ots) - Autofahrer, die Benzin benötigen, tanken derzeit inSüdwestdeutschland am günstigsten. Laut aktuellem Bundesländervergleich kostetein Liter Super E10 in Rheinland-Pfalz und im Saarland durchschnittlich 1,377Euro, das sind 4,6 Cent weniger als in Hamburg, wo man im Mittel 1,423 Eurobezahlen muss.Etwas anders zeigt sich das Bild bei Diesel: Mit durchschnittlich 1,261 Euro jeLiter ist Sachsen am preiswertesten. Schlusslicht ist auch beim Diesel Hamburg,wo der Liter im Mittel 1,296 Euro, und damit 3,5 Cent mehr als in Sachsenkostet.Was besonders auffällt: Am teuersten sind beide Kraftstoffsorten in denStadtstaaten Hamburg und Bremen - hier kann man üblicherweise eher günstigtanken. Noch im August waren Benzin und Diesel in Bremen deutschlandweit ampreiswertesten.In der aktuellen Untersuchung hat der ADAC am heutigen Dienstag um 11 Uhr diePreisdaten von mehr als 14.000 bei der Markttransparenzstelle erfasstenTankstellen ausgewertet und den Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preisestellen eine Momentaufnahme dar. Unkomplizierte und schnelle Hilfe fürpreisbewusste Autofahrer bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".Ausführliche Informationen rund um den Kraftstoffmarkt gibt es zudem unterwww.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4466984OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell