Benzin im Oktober billiger, Diesel teurer / Preisdifferenz zwischen Benzin und Diesel so gering wie zuletzt im März (FOTO)

München (ots) -Der Preistrend der Vormonate setzte sich beim Tanken auch im Oktober fort. Lautder monatlichen Marktauswertung des ADAC kostete ein Liter Super E10 im Oktoberim Bundesdurchschnitt 1,384 Euro, das sind 1,3 Cent weniger als im September undist zum fünften Mal in Folge weniger als im jeweiligen Vormonat. Diesel hingegenverteuerte sich gegenüber September um 0,3 Cent auf durchschnittlich 1,263 Euroje Liter. Das ist der zweite Preisanstieg in Folge.Die Preisdifferenz zwischen Super E10 und Diesel hat sich im Bundesmittel somitweiter verringert. Sie lag im Oktober bei 12,1 Cent je Liter, das ist derniedrigste Wert seit März. Dies liegt vor allem an der im Herbst starkenNachfrage nach Heizöl, die sich auf den Dieselpreis auswirkt. Demgegenüber bliebder Weltrohölmarkt im Oktober ruhig. Die Notierungen für ein Barrel der SorteBrent haben sich bei rund 60 Dollar eingependelt.Am preiswertesten konnte man im vergangenen Monat beide Sorten am 24. Oktobertanken. An diesem Tag mussten Autofahrer für einen Liter Super E10durchschnittlich 1,370 Euro und für einen Liter Diesel 1,255 Euro bezahlen. Amteuersten war Super E10 im bundesweiten Mittel mit 1,398 Euro je Liter am 6.Oktober, bei Diesel wurde der Monatshöchststand mit 1,271 Euro je Liter am 1.Oktober erreicht.Der ADAC empfiehlt Autofahrern, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen. Werdie teilweise erheblichen Preisunterschiede zwischen verschiedenen Tankstellenund Tageszeiten nutzt, spart bares Geld und stärkt zudem den Wettbewerb zwischenden Anbietern. So tankt man nach einer aktuellen Auswertung des ADAC in derRegel am günstigsten zwischen 18 und 22 Uhr. Unkomplizierte und schnelle Hilfebietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zumKraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC NewsroomT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell