Benzin im Februar teurer als im Vormonat / ADAC-Auswertung: Monatserster war günstigster Tanktag

München (ots) - Autofahrer mit Benzinern mussten im Februar 2017etwas tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt die heutigeADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise. Ein Liter Super E10 kostetedanach im vergangenen Monat im Mittel 1,374 Euro je Liter. Das waren0,6 Cent mehr als im Januar. Der Preis für Diesel ist hingegen um 0,3Cent gesunken: Ein Liter kostete im Durchschnitt 1,187 Euro.Teuerster Tanktag für Super E10 war im vergangenen Monat der 19.Februar (1,387 Euro), für Diesel der 5. Februar (1,198 Euro). Amgünstigsten war der Besuch an der Zapfsäule für beideKraftstoffsorten am 1. Februar (1,361 Euro pro Liter Super E10, 1,178Euro pro Liter Diesel). Damit waren die Preisunterschiede innerhalbdes Monats eher gering.Derzeit müssen die Autofahrer für einen Liter Super E10 im Schnitt1,369 Euro bezahlen, für Diesel 1,188 Euro. Damit ist laut ADAC derPreis von Super E10 im Vergleich zur Vorwoche um 0,5 Cent je Litergesunken, bei Diesel um 0,5 Cent gestiegen.Der ADAC rät den Autofahrern, vor dem Tanken die preiswertesteTankstelle in der Nähe zu suchen. Hilfe bietet dabei dieSmartphone-App "ADAC Spritpreise". Informationen zum deutschenKraftstoffmarkt und über die Preise der vergangenen Jahre gibt esunter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC ÖffentlichkeitsarbeitExterne KommunikationJohannes BoosTel.: ++49 (0)89 / 7676-2078johannes.boos@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell