Benutzung von Achterbahnen und Karussell: Verhaltensregeln beachten / TÜV Rheinland: Kinder nie unbeaufsichtigt lassen / Während der Fahrt nicht mit dem Handy filmen

Köln (ots) - Fahrgeschäfte begeistern auf Jahrmärkten und inFreizeitparks Besucher aller Altersklassen. Damit der Fahrspaß auchsicher ist, werden bei Karussells, Achterbahnen und anderensogenannten "Fliegenden Bauten" umfangreiche technische Prüfungendurchgeführt. Doch Kirmesgäste können selbst zur Sicherheitbeitragen, indem Sie sich an bestimmte Verhaltensregeln halten. Diesebefinden sich häufig zusammen mit Größen- und Altersbeschränkungen anden Kassen und im Eingangsbereich.Ein spezielles Augenmerk gilt Kindern. "Kinder sollten während derFahrt nicht aus den Augen gelassen und von einem Erwachsenenbegleitet werden", sagt Achim Hüsch, Experte für die Prüfung vonFahrgeschäften bei TÜV Rheinland. Bei schnellen Rundfahrgeschäftenempfiehlt der Experte, Kinder auf die inneren Sitze zu platzieren."Vor dem Start sollte der Fahrgast selbst prüfen, ob derSicherheitsbügel eingerastet ist und sicher anliegt", rät AchimHüsch. Lose Gegenstände wie Regenschirme, Selfie-Sticks, Kameras oderTaschen dürfen nicht mit ins Fahrgeschäft genommen werden. "Durch diehohen Beschleunigungen kann ein Mobiltelefon schnell zu einemgefährlichen Geschoss werden", so Hüsch. Daher solle mansicherheitshalber auf das Filmen während der Fahrt verzichten.Technische Prüfungen für sicheren FahrspaßDamit das Fahrvergnügen unter technischen Gesichtspunkten sicherist, müssen die sogenannten Fliegenden Bauten vor der erstenInbetriebnahme von unabhängigen Dienstleistern, wie TÜV Rheinland,geprüft werden, um die Ausführungsgenehmigung für den Betrieb zuerhalten. Ist das Fahrgeschäft auf dem Kirmesplatz aufgebaut, wirdvor Ort durch das zuständige Bauaufsichtsamt eine weitereÜberprüfung, die sogenannte Gebrauchsabnahme, veranlasst. "DieFahrgeschäfte in Deutschland befinden sich auf einem sehr hohenSicherheitsniveau", so Hüsch. Die Bauten unterliegen derLandesbauordnung und müssen nach der umfangreichen Erstprüfung undzusätzlich zur Gebrauchsabnahme regelmäßig auf Herz und Nierenüberprüft werden. Vergleichbar mit der Hauptuntersuchung eines Autos,muss sich jedes Fahrgeschäft einer Verlängerungsprüfung unterziehen."Damit wird sichergestellt, dass das Fahrgeschäft zum Beispiel nachstarker Beanspruchung weiterhin sicher und zuverlässig betriebenwerden kann", so der Experte.