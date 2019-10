Exton, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Bentley Systems,Incorporated, der weltweit führende Anbieter umfangreicherSoftware-Dienste und Dienstleistungen für digitale Zwillinge fürInnovationen in den Bereichen Planung, Bau und Betrieb vonInfrastruktur, hat die Gewinner der Year in Infrastructure2019-Awards bekannt gegeben. Mit dem Programm der jährlich vergebenenPreise sollen herausragende Arbeiten der Anwender von Bentley geehrtwerden, die Innovationen in den Bereichen Planung, Bau und Betriebvon Infrastruktur rund um den Globus bereitstellen.Insgesamt 12 unabhängige Jurys, die sich aus Fachleuten aus derIndustrie zusammensetzen, haben 54 Finalisten aus 571 Nominierungenausgewählt. Eingereicht wurden diese von mehr als 440Nutzer-Organisationen aus mehr als 60 Ländern.Bentley Systems zeichnet am 24. Oktober 18 Gewinner der Year inInfrastructure-Awards und neun Preisgewinner für Besondere Leistungenauf einer Festveranstaltung und Gala zum Abschluss der Year inInfrastructure 2019-Konferenz in Singapur aus.Gewinner der Preise für Besondere Leistungen des Year inInfrastructure 2019:Modernisierung der Stadtplanung mithilfe digitaler ZwillingeAbteilung für Zivile Bauwirtschaft und Entwicklung, Verwaltung derSonderverwaltungszone Hongkong und AECOMDie "Town Plaza Urban Design"-Studie für den Aufbau des neuenErschließungsareals Kwu Tung NorthHongkong, SonderverwaltungszoneModernisierung der industriellen Nachhaltigkeit mithilfe digitalerZwillingeMCC Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.Henan Jiyuan Iron & Steel, 80-MW-Projekt eines Hochtemperatur- undHochdruck-Gaskraftwerks zur Erneuerung der EnergieeinsparungJiyuan, Provinz Henan, ChinaPreis in der Kategorie Digitale Städte für umfassende digitaleZwillinge von FahrbahnenShenzhen Highway Engineering Consultant Co., Ltd."East Interchange"-Projekt YangangShenzhen, Provinz Guangdong, ChinaPreis in der Kategorie Digitale Städte für umfassende digitaleZwillinge von WasserversorgungsnetzenÁguas do Porto, EMTechnologische Plattform H2PORTO für das integrierte Management desstädtischen Wasserkreislaufs von PortoPorto, Porto, PortugalModernisierung der Widerstandsfähigkeit vonInfrastruktureinrichtungen mithilfe digitaler ZwillingeItalferr S.p.A.Das neue Polcevera-ViaduktGenua, Ligurien, ItalienModernisierung der Gebäude-Industrialisierung mithilfe digitalerZwillingeHeilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd.Intelligente und digitale Anwendungen für dasModernisierungsmodellprojekt des Bauindustrie-GewerbeparksHeilongjiangHarbin, Provinz Heilongjiang, ChinaModernisierung der ökonomischen Infrastruktur mithilfe digitalerZwillingeCCCC Water Transportation Consultants Co. Ltd. (WTC)Automatisiertes SAPT-Containerdepot und Wohnhaus-Projekt in PakistanKaratschi, Sindh, PakistanModernisierung von digitalen Arbeitsabläufen mithilfe digitalerZwillingeMott MacDonald / Systra Designers in Zusammenarbeit mitBalfour Beatty / Vinci Joint VentureHigh Speed Two Sectors N1 und N2 Main Works Civil ContractBirmingham, Country North Sectors, Vereinigtes KönigreichBentley Institute Knowledge Advancement Advocate AwardAlison Watson, Chief Executive und Gründer von Class of Your OwnDie Gewinner der Year in Infrastructure 2019-Awards fürFortschritte beim digitalen Umbau der Infrastruktur sind:4D-BaumodellierungMortenson, Clark - ein Joint VentureEntwicklung der vom Chase Center und den Warriors genutzten Büros undEinzelhandelslädenSan Francisco, Kalifornien, Vereinigte StaatenBrückenPT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.Entwicklung und Bau des "Harbour Road 2"-ProjektsNord-Jakarta, Jakarta, IndonesienGebäude und AnlagenVoyants SolutionsDienstleistungen für Einzelplanung sowie Angebots- undProjektmanagement für den Aufbau von 12 IT-/Hitech-Gewerbeparks inBangladeschBangladeschKommunikationstechnik und VersorgerPOWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd.Bereitstellung von Technologie für das westliche 220kV-Umspannwerk inMiluoMiluo, Provinz Hunan, ChinaDigitale StädteShanghai Investigation, Design & Research Institute Co., ChangjiangEcological Environmental Protection Group Co.Digitalisierungsanwendungen für das intelligente Wassermanagement vonJiujiangJiujiang, Jiangxi, ChinaGeotechnische IngenieurleistungARUP Singapore Pte Ltd.Erschließungsprojekt Tanjong Pagar mit gemischter BebauungSingapurFertigungHatchProjekt einer Schwefelsäureanlage in der DR KongoKatanga, Demokratische Republik KongoBergbau und Offshore-TechnikShanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.Offshore-Windpark-Projekt New Energy Dalian Zhuanghe III (300MW) ander Drei-Schluchten-Talsperre in China Three GorgesDalian, Liaoning, ChinaEnergieerzeugungHunan Hydro & Power Design InstitutePlanungs- und Entwicklungsprojekt des Logistikzentrums Hanjiang YakouYicheng, Hubei, ChinaProjektabwicklungSouth Carolina Department of Transportation (SCDOT)Nahtloser Austausch und Integration von Informationen überunterschiedliche Plattformen hinweg unter Verwendung von ProjectWiseColumbia, South Carolina, Vereinigte StaatenBahnverkehr und TransportwesenItalferr S.p.AAV/AC in Süd-Italien, Strecke Neapel-BariNeapel-Bari, Kampanien-Apulien, ItalienReality ModelingMMC Gamuda KVMRT (T) Sdn BhdDrohnen-Überwachung zur Erhebung von BIM- und GIS-Daten -malaysisches Metro-MegaprojektKuala Lumpur, MalaysiaStraßen- und SchienenanlagenleistungLebuhraya Borneo Utara Sdn BhdPan-Borneo-SchnellstraßeSarawak, MalaysiaStraßen und AutobahnenFoth Infrastructure & Environment, LLCFoth sorgt für die Umgestaltung, die Anbindung und die Wiederbelebungvon Cedar Falls im Iowa-KorridorCedar Falls, Iowa, Vereinigte Staaten von AmerikaHochbauWSPWSP liefert ein optimiertes Design für den komplexen Unterbau desberühmten Admiralty ArchLondon, Vereinigtes KönigreichVersorgungs- und IndustrieanlagenleistungEPCOR UtilitiesEinführung des risikobasierten Anlagenmanagements fürEnergieverteilungEdmonton, Alberta, KanadaWasser- und AbwasseraufbereitungsanlagenJacobs Engineering Group und die nationale Wasserbehörde von SingapurPUBWasseraufbereitungsanlage TuasSingapurNetze für die Wasserversorgung, Abwasser und RegenwasserBalfour Beatty, Morgan Sindall, BAM Nuttall Joint VentureThames-Tideway-TunnelLondon, Vereinigtes KönigreichEine Druckausgabe bzw. digitale Version des 2019 InfrastructureYearbook von Bentley mit detaillierten Darstellungen sämtlichernominierter Projekte wird derzeit erstellt und soll Anfang 2020erscheinen. Um sich die Ausgaben der vergangenen Jahre dieserVeröffentlichungsreihe anzusehen, gehen Sie bitte auf dieBentley-Seite Infrastructure Yearbooks (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623306-1&h=802404621&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D308171876%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Finfrastructure-yearbook%26a%3DInfrastructure%2BYearbooks&a=Infrastructure+Yearbooks).Bild und Bildunterschrift:Gewinner der Year in Infrastructure 2019-Awards von BentleySystems (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623306-1&h=1914907088&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D1037746992%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FYII2019_Awards_winners_1920x1080_hr%26a%3DWinners%2Bof%2BBentley%2BSystems%2BYear%2Bin%2BInfrastructure%2B2019%2BAwards&a=Gewinner+der+Year+in+Infrastructure+2019-Awards+von+Bentley+Systems). Foto von GrahamCarlowInformationen zum Preisprogramm und die Konferenz des Year inInfrastructure (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623306-1&h=338865030&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D702333822%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyii.bentley.com%252Fen%26a%3DAbout%2Bthe%2BYear%2Bin%2BInfrastructure%2BConference%2Band%25C2%25A0Awards%25C2%25A0Program&a=Informationen+zum+Preisprogramm+und+die+Konferenz+des+Year+in+Infrastructure+)Informationen zu Bentley Systems (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2623306-1&h=2775904168&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2623306-1%26h%3D2252044411%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fabout-us%26a%3DAbout%2BBentley%2BSystems&a=Informationen+zu+Bentley+Systems)Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, MicroStation, ProjectWiseund SYNCHRO Bentley sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken-bzw. Bentley, das Bentley-Logo, AssetWise, MicroStation, ProjectWiseund SYNCHRO Bentley sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken-bzw. Dienstleistungszeichen von Bentley Systems, Incorporated, odereiner seiner direkten oder indirekten hundertprozentigenTochtergesellschaft. Alle anderen Marken- und Produktnamen sindWarenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.