Benötigen Sie Hilfe bei der Entfernung hartnäckiger Malware, die andere Antivirenprogramme nicht beseitigen können? Der HelpDesk von SpyHunter 5 generiert einen individuellen Malware-Fix für Sie

Dublin (ots/PRNewswire) -Der SpyHunter 5 von EnigmaSoft Limited enthält den HelpDesk – einen persönlichen technischen Support. Mitunter stoßen Benutzer auf außergewöhnliche Probleme im Zusammenhang mit hartnäckigen Malware-Infektionen, die von herkömmlicher Anti-Malware-Software nicht vollständig erkannt oder entfernt werden können. Der HelpDesk von SpyHunter 5 verbindet Benutzer direkt mit unseren SpyHunter 5-Technikern, die inividuelle Lösungen bei Malware erstellen können (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3499164-1&h=3423726754&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3499164-1%26h%3D3136774383%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyware-helpdesk%252F%26a%3DSpyHunter%2B5%2527s%2BHelpDesk%2Bconnects%2Busers%2Bdirectly%2Bto%2Bour%2BSpyHunter%2B5%2Btechnicians%2Bwho%2Bcan%2Bcreate%2Bcustom%2Bmalware%2Bfixes&a=Der+HelpDesk+von+SpyHunter+5+verbindet+Benutzer+direkt+mit+unseren+SpyHunter+5-Technikern%2C+die+inividuelle+L%C3%B6sungen+bei+Malware+erstellen+k%C3%B6nnen), um bei Bedarf spezifische Malware-Probleme zu beheben. Der HelpDesk von SpyHunter 5 ist vollständig in SpyHunter 5 integriert; wenn ein Techniker eine individuelle Lösung, einen sogenannten Malware-Fix, erstellt, erhält SpyHunter 5 automatisch den Fix. Mit nur wenigen Klicks kann dieser Fix einfach und effektiv angewendet werden.Wie funktioniert der HelpDesk von SpyHunter 5?1. Gehen Sie zum Menü „HelpDesk" und klicken Sie auf das Symbol „Diagnosebericht".2. Erstellen Sie einen „Diagnosebericht" und senden Sie ihn an das technische Team von SpyHunter 5.3. Das Team wird Ihren „Diagnosebericht" prüfen und eine individuelle Lösung – einen sogenannten Fix – für Sie erstellen. Jeder Fix wird direkt an SpyHunter 5 übertragen. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3499164-1&h=2663811801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3499164-1%26h%3D3052731530%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%26a%3DFixes%2Bare%2Btransmitted%2Bdirectly%2Bto%2BSpyHunter%2B5.&a=Jeder+Fix+wird+direkt+an+SpyHunter+5+%C3%BCbertragen.)4. Wenn ein Fix von SpyHunter 5 empfangen wird, erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass dieser Fix jetzt angewendet werden kann. Die Anwendung ist einfach. Sie müssen nur auf die Schaltfläche „Fix anwenden" klicken. SpyHunter 5 kümmert sich um den Rest.Um SpyHunter 5 herunterzuladen und den HelpDesk zusammen mit seinen anderen Anti-Malware-Funktionen auszuprobieren, besuchen Sie https://www.enigmasoftware.com/products/spyware-helpdesk/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3499164-1&h=3016819761&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3499164-1%26h%3D76203966%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyware-helpdesk%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyware-helpdesk%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.enigmasoftware.com%2Fproducts%2Fspyware-helpdesk%2F).Wie entfernt man schwer zu entfernende Malware einfach mit dem HelpDesk von SpyHunter 5?Der HelpDesk von SpyHunter 5 bietet:- Eine individuelle Korrekturfunktion, die Ihr System von hartnäckigen Malware-Infektionen befreit.- Direkten Zugang zum technischen Support-Team von SpyHunter 5.- Erstellung von Diagnoseberichten, die unserem technischen Support-Team Einblicke in die individuellen Systemprobleme der Kunden geben, um individuelle Lösungen zu entwickeln.Informationen zu EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3499164-1&h=4274500752&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3499164-1%26h%3D3412438916%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fabout-us%252F%26a%3DEnigmaSoft%2BLimited&a=EnigmaSoft+Limited) ist ein privates irisches Unternehmen mit Büros und Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSoft ist vor allem für die Entwicklung und den Vertrieb von SpyHunter 5 und SpyHunter für Mac, fortschrittlichen Anti-Malware-Apps, bekannt. SpyHunter erkennt und entfernt Malware, verbessert den Schutz der Privatsphäre im Internet und beseitigt Sicherheitsbedrohungen – und kümmert sich um Probleme wie Malware, Ransomware und andere bösartige Sicherheitsbedrohungen, die Millionen von PC- und Mac®-Benutzern im Internet betreffen. SpyHunter 5 hat in Vergleichstests von unabhängigen Testlabors wie AV-TEST Bestnoten erhalten. SpyHunter 5 wurde außerdem von AppEsteem Checkmark Certified und TRUSTe zertifiziert.