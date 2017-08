Benny Andersson und Nigel Kennedy beim Deutschen Radiopreis - letzte Nominierungen der Grimme-Jury

Hamburg (ots) - "Das Radio hat unsere Songs unsterblich gemacht."Er war das eine B von ABBA und ist damit Teil einer phänomenalenBandgeschichte: Benny Andersson, der unzählige ABBA-Hits wie"Waterloo" und "Dancing Queen" mit erdacht hat und ebenso alserfolgreicher Musical-Komponist bekannt ist, wird bei der Gala zurVerleihung des Deutschen Radiopreises am 7. September in derElbphilharmonie in Hamburg einen Song aus seinem am 29. Septembererscheinenden Solo-Album "Piano" präsentieren. "Es ist merkwürdig,aber es fühlt sich so an, als würde ich meine Memoiren spielen."Noch ein weiterer Weltstar hat sein Kommen zugesagt:Ausnahmegeiger Nigel Kennedy, der 1989 mit seiner furiosenEinspielung von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" eines dermeistverkauften Klassikalben aller Zeiten veröffentlichte. Im Rahmendes Showprogramms wird Kennedy pur zu erleben sein. Um der besonderenAkustik in der Elbphilharmonie gerecht zu werden, spielt er einklassisches Solo auf seiner Violine. Der Titel bleibt bis zum 7.September geheim. "Ich freue mich auf die Radiomacher! Radio istgenial, weil es Grenzen überschreiten kann", sagt Kennedy. PeterMaffay, Beth Ditto, Anne-Marie, Johannes Oerding, Wincent Weiss undAdel Tawil gehören ebenfalls zu den Musikstars, die diePreisverleihung musikalisch umrahmen werden.Die unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat jetzt dieNominierungen in den drei noch ausstehenden Kategorien bekanntgegeben:Im Finale um die Auszeichnung für die Beste Morgensendung stehenRadio Hamburg ("Mission Aufstehen! Die Radio Hamburg Morningshow"),STAR FM 87,9 MAXIMUM ROCK Berlin ("T-Bones Breakfast Club - dieBerlin Morgenshow von 5 bis 10") und Deutschlandfunk Nova ("Hielscheroder Haase"). Laudator ist der Schauspieler Jan Josef Liefers.Auf den Preis für die Beste Moderatorin können hoffen: Kaya Laßvon Antenne Niedersachsen ("Kaya Laß während ihr arbeitet"), KathieKleff von Radio Gong 96.3 München ("Gong 96.3 bei der Arbeit mitKathie Kleff") und Gerlinde Jänicke von 94,3 rs2 ("Gerlinde Jänickeand friends"). Comedian Michael Mittermeier wird die Siegerinvorstellen.Nominiert für das Beste Nachrichten- und Informationsformat sindR.SH ("Politik am Sonntag"), Deutschlandfunk Nova ("Eine StundeHistory US-Immigration - Über diese Insel lief alles") und B5 aktuell("Money Island. Das System Madeira - Steuerparadies mit dem Segen derEU-Kommission"). Gratulieren wird Bundesbank-Präsident Jens Weidmann.Weitere prominente Laudatorinnen und Laudatoren überreichen dieanderen acht Auszeichnungen - unter ihnen Peter Maffay, FürstinGloria von Thurn und Taxis, der Unternehmer Michael Otto, das ModelToni Garrn, der Schauspieler Benno Fürmann, der Moderator GüntherJauch, der Sänger Johannes Oerding sowie die Doppel-Olympiasiegerinund Weltmeisterin Maria Höfl-Riesch. Die Moderation der Galaübernimmt Barbara Schöneberger, als Radiokommentatoren werden ElkeWiswedel (NDR 2) und Florian Weiss (ANTENNE BAYERN) die Hörer durchden Abend führen.Deutschlandweit übertragen zahlreiche Radioprogramme die Gala am7. September live ab 20.05 Uhr. Sie ist auch online im Livestream zusehen. Außerdem zeichnet das NDR Fernsehen die Verleihung auf,mehrere Dritte Fernsehprogramme der ARD zeigen sie zeitversetzt.Öffentlich-rechtliche und private Sender haben den DeutschenRadiopreis gemeinsam ins Leben gerufen. Prämiert werden unter anderemdie besten Moderatorinnen und Moderatoren, Reportagen, Radiocomedysund Nachrichtenformate. Erneut hat sich die Jury auch auf die Suchenach dem "Besten Newcomer" gemacht.Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme derARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Zu denKooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie undHansestadt Hamburg, die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattformprivater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks- sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführungliegt beim Norddeutschen Rundfunk.Fotos und weitere Infos auf der Webseitewww.deutscher-radiopreis.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuell