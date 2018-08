Benno Bucher wird neuer Finanzchef von Postauto

Bern (awp/sda) - Benno Bucher wird neuer Finanzchef bei PostAuto Schweiz AG. Er wechselt von den SBB zur Post und tritt seine Stelle am 1. Oktober an. Ein Post-Sprecher bestätigte am Dienstagabend eine Meldung des Onlineportals blick.ch.

Bucher kann auf mehrere Jahre Erfahrung bei der Leitung der Finanzen im öffentlichen Verkehr zurückblicken. An der Universität Zürich hatte er Betriebswirtschaft studiert, war später ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten