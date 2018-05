Benjamin Wille ist neuer Head of Legal beim Personaldienstleister ManpowerGroup (FOTO)

Eschborn (ots) -Seit dem 1. April 2018 verantwortet Benjamin Wille dieRechtsabteilung der ManpowerGroup Deutschland. Der 41-Jährigearbeitete zuvor im Frankfurter Büro der Investmentbank Rothschild.Benjamin Wille verfügt über langjährige juristische Erfahrung aufUnternehmensseite. Vor seinem Eintritt in die ManpowerGroupDeutschland war er fast sieben Jahre bei Rothschild als VicePresident Legal & Compliance für ein breites Spektrum von Rechts- undCompliance-Themen zuständig. Zuvor arbeitete der Jurist fünf Jahreals Associate im Frankfurter M&A/Corporate Team der Kanzlei JonesDay.Wille führt seit 1. April 2018 die Rechts- und Vertragsabteilungder ManpowerGroup Deutschland, die aus einem Team von zehnMitarbeitern besteht. Zu seinen Aufgaben gehören die rechtlicheBetreuung und Weiterentwicklung des Vertragsmanagements. Außerdemberät er die Geschäftsführung zu Compliance-Themen und wird ein neuesRisikomanagementsystem etablieren.Er berichtet direkt an Anke Anderie, die als Geschäftsführerin denBereich Legal verantwortet.Über die ManpowerGroupDie ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellunginnovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen inder sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mitmehr als 29.000 Mitarbeitern zählt die ManpowerGroup zu den dreigrößten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach derUnternehmensgruppe agieren an bundesweit 360 Standorten dieGesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions,Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken. MehrInformationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de.Pressekontakt:Faktenkontor GmbHClemens Hoh / Nicole SchützeWiesenhüttenplatz 2660329 Frankfurt am MainTel.: +49 69 2474980-20E-Mail: manpower@faktenkontor.deOriginal-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell