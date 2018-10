Benjamin Piel: Lokaljournalismus muss mit Dogmen brechen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Lokaljournalismus wird 20- bis 30-Jährige nicht mehr erreichen,wenn er so weitermacht wie bisher. Diese Mahnung spricht "MindenerTageblatt"-Chefredakteur Benjamin Piel im "medium magazin" aus - undbeschreibt sechs Dinge, die Redaktionen jetzt verändern müssen. PielsBeitrag ist Teil der Titelgeschichte, für die "medium magazin" 30Fragen journalistischer Nachwuchstalente der "Top 30 bis 30" vonExperten beantworten liess.Benjamin Piel plädiert unter anderem dafür, "mit althergebrachtenRelevanzdogmen zu brechen". Lokale Journalisten sollten ohne Angstvor Schleichwerbung über Geschäfte, Kneipen und Restaurantsschreiben, weil viele Jüngere sich für dieses Umfeld interessierten.Auch sogenannte weiche Themen gehören für Piel vermehrt ins Lokale:"Für viele der 20- bis 30-Jährigen ist aber Work-Life-Balance eingroßes Thema. Deshalb haben solche Themen wie auchFamilie/Beziehung/Kinder eine hohe Bedeutung, sind aber zu häufigunter den Newsdesk gefallen."Piel gewann 2014 den Theodor-Wolff-Preis und war 2012 selbst unterden Top 30 bis 30. In diesem Jahr übernahm er den Chefposten beim"Mindener Tageblatt". Im "medium magazin" fordert er seine Zunft auchauf, normale Menschen statt Honoratioren wie Bürgermeister insZentrum der Berichterstattung zu stellen. Und schließlich brauche esin allen Lokalredaktionen Mitarbeiter verschiedener - auch aus derjungen Altersgruppe.Der Beitrag von Benjamin Piel ist Teil des großenGenerationendialogs zum Titelthema "Was hat Zukunft" in "mediummagazin" 06/2018, Seiten 16 bis 23. Weitere Themen darin u.a.:"Journalismus der Dinge", Debatte um die Nationalitätennennung vonTätern in Berichten, Blockchain-Modelle für Medien,Change-Anforderungen an Journalisten, Wolf Schneiders neueSprachkritik, Special Umwelt & Nachhaltigkeit mit dem Schwerpunkt"Nature Writing" sowie eine16-seitige Werkstatt "Erfolgreich gründen"und die 24seitige Sonderedition "Journalistin 2018" mit der neuenWDR Chefredakteurin (TV) Ellen Ehni zu den #metoo-Vorwürfen im WDRund zu ihren künftigen Prioritäten.Die aktuelle Ausgabe von mediummagazin ist digital (perSofortdownload) und gedruckt verfügbar inklusive Vorschau aufs Heft:https://www.mediummagazin.de/medium-magazin-062018/.Pressekontakt:Annette Milz, Chefredakteurin mediummagazin, 06995297944,redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell