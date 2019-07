Benjamin Miskowitsch: Wir wollen Badeinseln in Bayern erhalten

München (ots) - Zum Ärger vieler Schwimmer sind viele Badeinselnaus Seen und Weihern in Bayern verschwunden, die dort über Jahrzehnteverankert waren. Viele Gemeinden haben sie vorsorglich aufgrund einerBGH-Entscheidung entfernt. "Wir wollen die Badeinseln retten und denGemeinden Ängste nehmen. Es kann nicht sein, dass der Badespaß derMenschen gerade in den heißesten Sommerwochen eingeschränkt wird", soder CSU-Landtagsabgeordnete Benjamin Miskowitsch. "Badeinseln, Stegeund Umkleidekabinen führen nicht automatisch dazu, dass es sich beieiner Badestelle an einem See plötzlich um ein Naturbad mit anderenVorgaben handelt."Miskowitsch, der die Problematik rund um die Badeseen aus seinemStimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost kennt, hat Vertreter der kommunalenSpitzenverbände, der Haftpflichtversicherer, der Wasserwacht, derDLRG, der Deutschen Gesellschaft für Badewesen, der BayerischenStaatsregierung und die CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Stafflerdeshalb zu Gesprächen in den Bayerischen Landtag eingeladen. AlsLösung diskutiert: mögliche Richtlinien, Sicherheitskonzepte,Warnhinweise und leicht verständliche Piktogramme, die Gemeinden beimVerbleib der Badeinseln in den Seen größtmögliche Rechtssicherheitgeben könnten."Hinsichtlich der Gestaltung von Stegen und Einbauten wie zumBeispiel Inseln lassen sich individuelle Lösungen finden", sagt Dr.Christian Ochsenbauer, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft fürdas Badewesen e.V., der gleichzeitig betont, dass hierbei dieRichtlinien der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen Grundlagesind.Benjamin Miskowitsch: "Mir war es wichtig, alle Beteiligten andiesem Runden Tisch zusammenzubringen. Auch wenn es einehundertprozentige Sicherheit nie geben wird, wollen wir daranarbeiten, Hinweise zu geben, dass Bürgermeister größtmöglichepraktische Hilfestellung bekommen und Badeinseln erhalten bleiben."Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail : marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuell