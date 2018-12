Benjamin Discher dritter Geschäftsführer bei Kresse & Discher (FOTO)

Offenburg (ots) -Mit einer deutlichen Stärkung im Digital-Bereich startet dieContent Marketing Agentur Kresse & Discher, Offenburg/Eschborn, indas Jahr 2019.Benjamin Discher (29), Sohn von Unternehmensgründerin HeikeDischer, startet am 1. Januar 2019 als dritter Geschäftsführer beiKresse & Discher. Erste Erfahrungen sammelte er als Head of DigitalPlatforms bei Bosch Home & Garden. Mit diesem Know-how wird BenjaminDischer vor allem den Digital-Bereich der 50-köpfigen, auf ContentMarketing für den Mittelstand spezialisierten Agentur stärken. Dortwerden große Kunden wie EDEKA Südwest, Meiko oder Markant betreut.Mit Benjamin Discher ist - für die vielen langjährigen Kunden undMitarbeiter - die Kontinuität im Unternehmen gesichert. "Ich freuemich sehr auf die neue Aufgabe in einem Unternehmen, dessenEntwicklung ich ja praktisch von Kindesbeinen an mitverfolgen durfte.Und jetzt aktiv mitgestalten kann", so Benjamin Discher.Pressekontakt:Dr. Stephan TierschKresse & Discher GmbHMarlner Straße 277656 Offenburgstiersch@kresse-discher.dewww.kresse-discher.deOriginal-Content von: Kresse & Discher GmbH, übermittelt durch news aktuell