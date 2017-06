Benjamin Blümchen feiert Geburtstag (FOTO)

Berlin (ots) -Seit 40 Jahren freuen sich Kinder wie Erwachsene gemeinsam mitBenjamin Blümchen die Welt zu entdecken. Mit der großenGeburtstagsausgabe feiert Egmont Ehapa zusammen mit demliebenswürdigen Elefanten das seit vielen Jahren erfolgreicheMagazin. Als besonderes Highlight wartet auf die Kinder in derGeburtstagsausgabe ein riesiges Gewinnspiel mit über 50 tollenPreisen. Als Jubiläumsextra liegt dem Heft eine elektrischePolizeikelle bei, die sowohl in Rot als auch in Grün leuchten kann.Egal ob als Polizist, Astronaut, Feuerwehrmann oder Rennfahrer - dergroße Elefant macht getreu dem Motto "Ein Törööö für alle Fälle" injeder Rolle eine klasse Figur. Zusammen mit seinen Freunden erlebt erviele Abenteuer und regt dabei zum Lesen, Entdecken und spielendenLernen an.Das Magazin richtet sich vorwiegend an Mädchen und Jungs im Altervon drei bis sieben Jahren und erscheint alle vier Wochen.Für die Vermarktung der Magazine ist die hauseigeneVermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. DerAnzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 5.700 Euro, derAnzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am27.06.2017.Weitere Informationen und Termine zur Vermarktung:Dirk Eggert,Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.dePressekontaktChristian FränzelProduct & PR ManagerEgmont Ehapa Media GmbHFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail c.fraenzel@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell