Benefizkonzert des Orchesters der Deutschen Kinderärzte in München zugunsten Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe (FOTO)

München (ots) -Das Orchester der Deutschen Kinderärzte gibt am 12. September2019, Beginn 19.30 Uhr, in der Philharmonie im Gasteig einBenefizkonzert. Der Erlös des Konzertes ist für die Arbeit derStiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfebestimmt. Schirmherr ist Münchens Alt-OB Christian Ude. Gespieltwerden unter der Leitung von Helmuth Reichel Silva Werke von GiuseppeVerdi, Richard Strauss und Peter Tschaikowski; Solist ist TillmannHöfs (Horn). Das Konzert findet anlässlich des DeutschenKinderärztekongresses (11. bis 14. September im ICM München) statt.Das Orchester der Deutschen Kinderärzte ist seit 1960künstlerischer Botschafter der Deutschen Gesellschaft für Kinder- undJugendmedizin (DGKJ). Die begeisterten Musiker sind zu über 80Prozent Kinderärzte und widmen ihrem Orchester jedes Jahr eine ganzeWoche ihres Urlaubs, um in der besonderen Atmosphäre des gemeinsamenMusizierens große Orchesterwerke zu erarbeiten.Christian Ude: Äthiopien braucht unsere Unterstützung"Ich freue ich mich sehr, dass der Reinerlös aus dem Konzert dieStiftung Menschen für Menschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfeerhält. Damit kann vielen Menschen in Äthiopien zu einem besserenLeben in ihrem Land geholfen werden", sagt Christian Ude, MünchensAlt-OB und Vorsitzender des Stiftungsrats von Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe. "Wenn wir wollen, dass sich die Menschen in Äthiopienweiter entwickeln können, wenn wir wollen, dass das Land zu einemstabilen Faktor für Afrika wird, und wenn wir wollen, dass es denMenschen dort langfristig besser geht, dann braucht Äthiopien geradejetzt unsere Unterstützung. Die sichtbaren politischen Ansätze zurÖffnung und Veränderung müssen von Deutschland und Europa Ermutigungund vor allem eine deutliche Unterstützung erfahren. Es muss unserZiel sein, den Menschen in Äthiopien eine dauerhafte Perspektive inihrer Heimat zu geben, und den Familien vor Ort die Chance für einelebenswerte Zukunft ermöglichen", so Ude weiter.Das Orchester der Deutschen KinderärzteDas Orchester der Deutschen Kinderärzte hat sich einen besonderenRuf unter den Deutschen Laienorchestern erworben. Die jährlichen CDAufnahmen belegen die eindrucksvolle Entwicklung dieses Klangkörpersin den letzten 30 Jahren. Das Orchester unternahm zahlreicheAuslandsreisen und hat mit vielen international renommierten Solistenmusiziert, so mit den Cellisten Hans-Peter Maintz und Julius Berger,den Pianisten Martin Helmchen und Benjamin Moser, der Geigerin VivianHagner und der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker. Im diesjährigenKonzert übernimmt der Dirigent Helmuth Reichel Silva erstmals diekünstlerische Leitung des Orchesters. www.kinderaerzteorchester.deDas Orchester der Deutschen Kinderärzte verbindet mit seinenKonzerten die Freude an der Musik mit dem Wunsch, Kindern undJugendlichen in sozialer oder krankheitsbedingter Not zu helfen.Zweckgebundene Spenden an den gemeinnützigen Orchesterverein und derReinerlös des Konzertes sind bestimmt für die Stiftung Menschen fürMenschen - Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe.https://www.menschenfuermenschen.deDas ProgrammGespielt werden die Ouvertüre zur Oper "Macht des Schicksals" vonGiuseppe Verdi, das Konzert für Horn und Orchester Nr.1 Es-Dur op.11von Richard Strauss und die Symphonie Nr.4 f-moll op. 36 von Peter I.Tschaikowsky. Solist ist Tillmann Höfs (Horn); die Leitung hatHelmuth Reichel Silva.Karten gibt es bei München Tickets zu 29,40 Euro und 40,60 Euro.Über die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfeDie Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe leistet seit über 37 Jahren nachhaltige Hilfe zurSelbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmen integrierter ländlicherEntwicklungsprojekte verzahnt Menschen für Menschen gemeinsam mit derBevölkerung Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser,Bildung, Gesundheit und Einkommen. Den Grundstein für Menschen fürMenschen legte am 16. Mai 1981 der damalige Schauspieler KarlheinzBöhm (gest. 2014) mit seiner sehr bekannt gewordenen Wette in derSendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägt das Spendensiegel desDeutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) durchgängig seit1992. Menschen für Menschen setzt die Maßnahmen derzeit in elfProjektgebieten mit über 640 fest angestellten und fastausschließlich äthiopischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Darüber hinaus wird noch ein Kinderheim (Abdii Borii Children Home)sowie das Agro Technical & Technology College (ATTC) von Menschen fürMenschen betrieben.Informationen über Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe gibt es unterwww.menschenfuermenschen.de oder in den sozialen Netzwerken:Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.