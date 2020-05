Münster (ots) - Premiere im Autokino Münster: Am Samstag (09.05.2020) findet dort das Benefizkonzert "Münster für Künstler" statt, und der WDR ist live vor Ort. Das Konzert, das von 21.00 bis 23.00 Uhr läuft, ist nicht nur auf der großen Leinwand zu sehen. Via Live-Stream auf der Webseite und Facebook-Seite der WDR Lokalzeit Münsterland, bei wdr.de und WDR 4 kann man von überall dabei sein.Andrea Benstein, Leiterin des WDR-Landesstudios Münster: "Wir möchten die Menschen wieder teilhaben lassen an gemeinsamen Erlebnissen, an Musik und Kultur. Und in Coronazeiten geht es eben mit dem Auto ins Konzert - hupen statt klatschen! Und weil nicht alle ins Autokino passen, möchten wir so viele Menschen wie möglich über unsere Medien beteiligen." Götz Alsmann, die "gemüsikalischen" Zucchini Sistaz, Chansonnier Jean-Claude Séférian gemeinsam mit dem Saxophonisten Jan Klare sowie die Country-Popsängerin Van de Forst wollen mit ihrem Auftritt die Theaterszene Münster unterstützen. Der Münsteraner Schauspieler und Kabarettist Christoph Tiemann führt durch den Abend."Ich bin schon gespannt, wie sich das anfühlt, von einer Bühne herunterzuschauen auf einen Haufen Autos. Eigenartig wird's sein, aber vielleicht auch was, von dem wir unseren Enkeln erzählen können," so Götz Alsmann in Hinblick auf den Samstagabend.Tickets für die mittlerweile ausverkaufte Veranstaltung konnten nur online auf der Internetseite des Autokinos erworben werden. Der Eintritt pro Auto kostet 55 Euro, 50 Euro werden als Spende weitergegeben. Der Erlös aus den Einnahmen kommt der freien und privaten Theaterszene Münster zugute - dazu gehören das Wolfgang Borchert Theater, Theater Titanick, Boulevard Münster, Freuynde + Gaesdte, Der Kleine Bühnenboden, das Charivari Theater, Kaktus Münster e.V. und vier Solokünstler*innen. Um sie zu unterstützen, haben Münsteraner Bürger*innen das Benefizkonzert ins Leben gerufen."Wir liegen seit Mitte März total auf Eis, und wir können nicht anders als endlich wieder spielen wollen. Wir vermissen das total und hoffen, dass auch viele Menschen kommen," sagt Tina Werzinger von den Zucchini Sistaz. Veranstalter des Benefizkonzerts ist das Cineplex Münster. Kooperations-Partner sind der WDR, die MCC Halle Münsterland, HRC Sicherheit & Service GmbH, die GWK (Gesellschaft zur Förderung der westfälischen Kulturarbeit e.V.), die Stadt Münster und das Wolfgang Borchert Theater. Die Schirmherrschaft hat OB Markus Lewe übernommen.https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/konzert-autokino-muenster-100.ht mlPressekontakt:WDR Kommunikationwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7899/4592355OTS: WDR Westdeutscher RundfunkOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell