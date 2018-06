Benefiz-Party: 24.250 Euro für die Stiftung Menschen für Menschen / Essen und Trinken für den guten Zweck bei Boos Food (FOTO)

München/Meerbusch (ots) -Rund 1.000 Gäste konnte vor kurzem Ralf Bos, Delikatesshändler undInitiator der Aktion "Spitzenköche für Afrika", zu einerBenefiz-Party im Hof seiner Firma in Büderich (Meerbusch) begrüßen.Den Erlös der Veranstaltung in Höhe von 24.250 Euro spendete er fürdie Projektarbeit der Stiftung Menschen für Menschen - KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe.Bei der Veranstaltung, die unter dem Motto "Bone-Suckin-Party"stand - was so viel heißt wie "Knochen abnagen" - konnten Freunde,Geschäftspartner und Mitarbeiter an zahlreichen Food- undGetränke-Ständen diverse Delikatessen probieren. Höhepunkt derBenezfiz-Party war eine Verlosung die einen Erlös von mehr als 18.000Euro erbrachte. Der Betrag wurde aufgestockt durch die Einnahmeneiner Bilderversteigerung sowie einer Einzelspende von Wolfgang"Puky" Martin, Initiator und Veranstalter des Opernballs inDüsseldorf.Das Geld erhielt, wie auch in den vergangenen Jahren, KarlheinzBöhms Äthiopienhilfe. Ralf Bos ist Botschafter der Stiftung Menschenfür Menschen und hat bisher über 1,5 Millionen Euro gesammelt undgespendet."Ralf Bos ist einer unserer wichtigsten Botschafter", betonte Dr.Sebastian Brandis, Vorstand der Stiftung bei der Veranstaltung. "Ichbedanke mich - auch im Namen der Menschen in Äthiopien - sehrherzlich bei Ralf Bos und seinem Team sowie allen Gästen, die zudiesem hervorragenden Spendenergebnis beigetragen haben. Wir werdendas Geld für den Bau von Schulen in Äthiopien einsetzen."Die Initiative "Spitzenköche für Afrika" (www.skfa.de) wurden vonRalf Bos und Eckart Witzigmann gegründet. Seit 2008 unterstützenzahlreiche Top-Gastronomen mit Aktionen und Veranstaltungen dieseInitiative, die wiederum die Spendengelder für den Bau von Schulendurch die Stiftung Menschen für Menschen - Karlheinz BöhmsÄthiopienhilfe bereitstellt. So wurden bisher bereits sieben Schulengebaut und komplett ausgestattet. Die achte Schule befindet sichbereits im Bau, und wird voraussichtlich im Oktober eingeweihtwerden.Über Menschen für MenschenDie Stiftung Menschen für Menschen leistet seit über 36 Jahrennachhaltige Hilfe zur Selbstentwicklung in Äthiopien. Im Rahmenintegrierter ländlicher Entwicklungsprojekte verzahnt Menschen fürMenschen gemeinsam mit der Bevölkerung Maßnahmen aus den BereichenLandwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen. DenGrundstein für Menschen für Menschen legte am 16. Mai 1981 derdamalige Schauspieler Karlheinz Böhm (gest.2014) mit seinerlegendären Wette in der Sendung "Wetten, dass..?". Die Stiftung trägtseit 1993 durchgängig das Spendensiegel des DeutschenZentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Menschen für Menschensetzt die Maßnahmen derzeit in zwölf Projektgebieten mit über 700fest angestellten und fast ausschließlich äthiopischenMitarbeiterinnen und Mitarbeitern um.Informationen über Menschen für Menschen finden Sie hier:www.menschenfuermenschen.deBesuchen Sie uns auch in unseren sozialen Netzwerken: Facebook,Twitter, YouTube und InstagramSpendenkontoStiftung Menschen für MenschenStadtsparkasse MünchenIBAN: DE64701500000018180018SWIFT (BIC): SSKMDEMMOnline: www.menschenfuermenschen.dePressekontakt:Stiftung Menschen für MenschenBrienner Straße 46, 80333 München, GermanyLisa Riegel, E-Mail: lisa.riegel@menschenfuermenschen.orgTel.: +49 89 383979-60 / Fax: +49 89 383979-70Original-Content von: Die Stiftung Menschen für Menschen, übermittelt durch news aktuell