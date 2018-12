Benefitfocus: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Für die Aktie Benefitfocus stehen per 14.12.2018, 10:35 Uhr 51,93 USD an der Heimatbörse NASDAQ GM zu Buche. Benefitfocus zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Benefitfocus entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Benefitfocus-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 8 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Benefitfocus vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (36,9 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -31,21 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 53,64 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Benefitfocus eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Benefitfocus. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Benefitfocus in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Benefitfocus haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Benefitfocus bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.