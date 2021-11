Beneffx.com verstärkt seine Präsenz auf dem deutschsprachigen Markt

Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) -Nachdem sie eine steigende Nachfrage nach ihren Dienstleistungen unter deutschsprachigen Online-Händlern beobachtet hat, hat die globale Brokerage-Marke Beneffx (https://www.beneffx.com/de/) angekündigt, dass sie Maßnahmen ergreift, um ihre Präsenz in der deutschsprachigen Händlergemeinschaft zu verstärken. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem die Vereinfachung der Website und der Plattformen des Unternehmens in deutscher Sprache sowie die Aufnahme von Aktien und Indizes in die Vermögensliste. Alle relevanten Infrastrukturen und Informationen sind bereits auf der Website der Marke verfügbar."Dies ist ein wichtiger Tag für uns", erklärte Roger Shanks, Sprecher von Beneffx.com (https://www.beneffx.com/). "Wir wissen, wie lange unsere deutschsprachigen Händler auf diesen Moment gewartet haben, und jetzt können sie endlich alles, was wir zu bieten haben, auf möglichst einfache und optimale Weise genießen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um mehr deutschsprachige Kunden, die auf der Suche nach einer besseren Handelserfahrung sind, dazu einzuladen, unsere Dienste auszuprobieren, und ich kann garantieren, dass sie von unserem Angebot nicht enttäuscht sein werden."Globaler Handel mit lokalem BezugZu den verschiedenen globalen Märkten, die bereits von den Handelsbedingungen von Beneffx.com profitieren, gehören der chinesischsprachige, der italienischsprachige und der arabischsprachige Markt. Jetzt können auch deutsche Muttersprachler Teil dieser Gemeinschaft werden. Alle Funktionen sind an die mitteleuropäischen Handelszeiten und Gepflogenheiten angepasst, einschließlich der Erreichbarkeit der Support-Mitarbeiter über verschiedene Kommunikationsmittel."Wir wissen, dass der Eintritt in diesen Markt viel mehr bedeutet als nur die Übersetzung unserer Websites in eine andere Sprache", fügt Kenway hinzu. "Es geht darum, den Markt und seine Vorlieben kennen zu lernen. Deshalb haben wir uns die Zeit genommen, unsere Strategie mit Hilfe von Finanzexperten sorgfältig auf das deutschsprachige Publikum zuzuschneiden, und angesichts der verstärkten Aufmerksamkeit, die wir in letzter Zeit erhalten, kann ich sagen, dass wir damit einen guten Job gemacht haben."Informationen zu Beneffx.comBeneffx.com wurde von einer Elitegruppe von Brokern mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Welt des Online-Handels gegründet und ist heute ein wichtiger Akteur in der Branche und ein Beispiel für andere Marken, ihm zu folgen. Die Nutzer der Plattform der Marke können zwischen sechs verschiedenen maßgeschneiderten Konten (https://www.beneffx.com/de/accounts/account-types/) wählen, die auf unterschiedliche Handelsbudgets und Ziele zugeschnitten sind. Das Social-Trading-Tool, mit dem Händler die Aktionen von Profis beobachten und kopieren können, ist für alle Kontoinhaber verfügbar. Ein islamisches Konto steht ebenfalls jedem offen, der es nutzen möchte, ebenso wie ein kostenloses und unverbindliches Demokonto.Pressekontakt:Roger ShanksPressesprecher von Beneffx.cominfo@beneffx.com+44 (0)203-372-2211Original-Content von: Beneffx, übermittelt durch news aktuell