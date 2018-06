Stuttgart (ots) -Fußball-Weltmeister von 2014 zu Gast beim MercedesCup in Stuttgart- ATP-Turnier endet mit dem Finale am kommenden Sonntag, Gewinnererhält ein Mercedes-Benz CLS 450 4MATIC CoupéINTERVIEW BENEDIKT HÖWEDESAnmoderation:Weltmeisterlicher Besuch beim MercedesCup in Stuttgart. BenediktHöwedes stattete dem mit knapp 730.000 Euro dotierten ATP-Turnierheute (14.06.) einen Besuch ab. Der Innenverteidiger von JuventusTurin gewann 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilienden WM-Pokal und gilt abseits des Fußballplatzes als absoluterTennis-Fan. Da war die Stippvisite des 30-Jährigen auf dem Geländedes TC Weissenhof naheliegend, schließlich gilt das Rasenturnier inder baden-württembergischen Landeshauptstadt als idealesVorbereitungsturnier auf das Saisonhighlight Wimbledon Anfang Juli.Wir haben uns mit Benedikt Höwedes am Rande seines Turnierbesuchsüber seine Tennisleidenschaft, seinen Lieblingsspieler in Stuttgartsowie natürlich über die heute beginnende Fußball-Weltmeisterschaftin Russland unterhalten.1. Benedikt Höwedes, Sie besuchen als amtierenderFußball-Weltmeister den MercedesCup in Stuttgart. Welche Beziehunghaben Sie persönlich zum Tennissport? Tennis war immer so eine kleineLeidenschaft, die ich neben dem Fußball auch gehegt habe. Wenn ichdie Zeit dazu hatte, das kam leider nicht ganz so häufig vor, aberTennis ist für mich auf jeden Fall ein Sport, den ich nach demFußball gerne auch machen würde. Wenn meine Knochen vielleicht nichtmehr ganz für den Fußball reichen, ist Tennis auf jeden Fall einegute Möglichkeit, immer noch sportlich sehr aktiv zu sein und es kannauch richtig Spaß machen. Und es macht auch Spaß, Spiele zu schauen,und deshalb freue ich mich hier zu sein und gleich auch noch ein paartolle Partien hier mir anzuschauen. (0:30)2. Das ATP-Turnier in Stuttgart gilt bei den Profis als eines derbeliebtesten auf der Tour. Wie erleben Sie die Atmosphäre hier aufdem Gelände des TC Weissenhof? Absolut positiv. Ich glaube, dassviele Leute hier herkommen mit einer großen Begeisterung, mit einergroßen Freude. Und ich glaube, dass hier auch tolles Tennis gebotenwird. Natürlich, die Tatsache, dass der Cup mittlerweile auf Rasenstattfindet, hat das Ganze nochmal aufgewertet und ich glaube, dasses eine echt tolle Geschichte für alle Beteiligten ist. (0:18)3. Der absolute Star beim MercedesCup ist natürlich Roger Federer,der hier in Stuttgart sogar wieder die Nummer 1 der Welt werden kann.Was sagen Sie zur Leistung des Schweizers? Roger Federer ist, glaubeich, eine lebende Legende. Er ist einer der erfolgreichsten, wennnicht der erfolgreichste Tennisspieler, den wir gerade haben oder denwir auch hatten in den vergangenen Jahren. Und es ist natürlichklasse, dass er hier ist und er steht natürlich mit seinem Namen auchfür dieses Turnier. Und ich glaube, dass viele Zuschauer auch nurwegen ihm hier sind. (0:19)4. Heute beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, amSonntag greift die deutsche Mannschaft ins Turniergeschehen ein. Wastrauen Sie Ihren Kollegen bei der WM 2018 zu? Ich glaube, fit sindwir allemal, dafür wurde schon im Trainingslager gesorgt. Da bin ichmir ganz sicher. Deutschland geht natürlich als klarer Favorit mit indas Turnier. Natürlich gehören da noch zwei, drei andere Nationenauch dazu, aber Deutschland zählt ganz klar zu den Titelkandidaten.(0:16)5. Und wer sind außer dem amtierenden Weltmeister die weiterenTitelkandidaten in Russland? Spanien, auch wenn sie jetzt doch einekuriose Entscheidung kurz vor WM-Antritt entschieden haben, Brasilienund Frankreich zähle ich auf jeden Fall zum engsten Kreis dazu.(0:12)6. Wie sehr schmerzt es noch, das Turnier von zu Hause ausmitverfolgen zu müssen? Vielleicht ein bisschen. Natürlich wäre manda auch selber gerne noch mitgefahren in diesem Jahr, aber durchmeine Verletzungshistorie im vergangenen Jahr lief es einfach daraufhinaus, dass ich leider nicht mitfahren kann - oder nicht nochmalmitfahren kann und den Titel verteidigen kann. Aber ich freu micheinfach, auch mal aus der Zuschauerrolle jetzt das Ganze anzunehmenund sich die Spiele auch von zu Hause aus mit seinen Jungsanzugucken. Und es wird eine andere Erfahrung, weil die letzten dreiTurniere habe ich ja alle mitgemacht mit der Mannschaft und diesesMal überlasse ich es der Zuschauerrolle. (0:29)7. Sie haben es vor vier Jahren in Brasilien ja selbst miterlebt -was geht in den Köpfen der Spieler drei Tage vor dem ersten Spieljetzt vor? Ja, ich glaube, dass man natürlich aufgeregt ist, aberdass man sich auch super darauf freut, dass es endlich losgeht. DieJungs hatten jetzt auch zwei, drei Wochen Vorbereitung und habenwirklich hart dafür gearbeitet oder sich auch erst regeneriert unddann viele Einheiten gehabt ohne richtigen Wettkampf. Die beidenTestspiele, ja. Aber das ist kein Wettkampfcharakter und Deutschlandwar und ist immer eine Turniermannschaft. Und ich glaube auch, dassdie Jungs am Sonntag topfit sind und da auch einen guten Auftrittleisten werden. (0:30)Abmoderation:Benedikt Höwedes über die Chancen der deutschen Nationalmannschaftbei der Weltmeisterschaft, die weiteren Titelfavoriten in Russlandsowie zu seiner Affinität zum Tennissport. Der Fußballweltmeister von2014 war heute beim MercedesCup in Stuttgart zu Besuch. DasATP-Turnier auf dem Gelände des TC Weissenhof dauert noch bisSonntag. Neben Preisgeldern in Gesamthöhe von 729.340 Euro erhält derTurniersieger in diesem Jahr ein Mercedes-Benz Coupé.