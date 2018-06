Stuttgart (ots) -MANUSKRIPT MIT O-TÖNENAtmo Public Viewing(0:18)Anmoderation:Jubelnde, überglückliche mexikanische Fans und eine sensationelleStimmung beim Public Viewing in der Open Air Bühne am Mercedes-BenzMuseum in Stuttgart. Trotz der 0:1 Auftaktniederlage der deutschenMannschaft gegen Mexiko jubelten 1.000 Fußballfans gestern Abend vorund während des ersten deutschen Gruppenspiels dem Team von ThomasMüller und Co frenetisch zu. Nach dem Schlußpfiff war dieEnttäuschung bei den deutschen Fans über die Niederlage gegen Mexikogroß. Doch die Hoffnungen, dass Deutschland sich noch steigert undden Titel verteidigen wird, sind größer:O-Ton Umfrage Fans(0:15)Bestes Fußballwetter, grandiose Stimmung und eine einmaligeKulisse- nach dem großen Erfolg während der Europameisterschaft vorzwei Jahren wird das Mercedes-Benz Museum auch bei der WM in Russlanddie In-Location in Stuttgart sein, was Public Viewing in derLandeshauptstadt betrifft. Alexandra Süß, Mitglied derGeschäftsführung des Museums, freut sich auf die WM:O-Ton Alexandra Süß 1Nach den tollen Erfahrungen bei der EM in Frankreich haben wir unsentschlossen, den Fans auch in diesem Jahr wieder unvergesslicheFußballerlebnisse bei uns am Mercedes-Benz Museum zu ermöglichen.Deshalb wir in unserer Open Air Bühne mit Platz für rund 1.000Fußballfans eine 24 Quadratmeter große Leinwand aufgebaut undübertragen fast alle WM-Spiele bis zum Endspiel. Nur während desMercedes Benz Konzertsommers vom 5. bis 8. Juli findet keineLiveübertragung statt. Dafür lassen wir es an den anderen Spieltagenaber so richtig krachen! Beim zweiten Spiel der deutschen Mannschaftgegen Schweden am 23. Juni besucht uns übrigens der ehemaligeVfB-Torwart und Meister von 1984 Helmut Roleder. Also, vorbeikommenlohnt sich. Denn die Atmosphäre hier ist wirklich einzigartig!(0:48)Davon konnte sich gestern Abend sogar ein amtierenderFußball-Weltmeister überzeigen: Benedikt Höwedes. DerInnenverteidiger von Juventus Turin holte 2014 in Brasilien den Titelund wäre sicher gerne als Aktiver in Russland mit dabei gewesen. Denemotionalen Auftakt der WM im Mercedes-Benz Museum hat der 30-jährigeaber dennoch in allen Zügen genossen:O-Ton Benedikt Höwedes 1Ich muss zugeben, dass ich das Public Viewing lange nicht erlebthab. Aber natürlich kommen Erinnerungen an 2006 hoch, wo wir inDeutschland die Heim-WM hatten und wo ich auch noch als17/18-Jähriger selber in so seiner Kulisse mitgefiebert habe. Deshalbfreu ich mich auch endlich wieder ´ mal in so einer Kulisse Fußballzu schauen. Ich freu mich heute hier zu sein und natürlich auch mitso einer Kulisse so ein gutes Spiel zu sehen. (0:20)Und was sagt der Weltmeister zur Leistung seiner Kollegen nach demAuftaktspiel in WM-Gruppe F? Reicht es für das ganz große Ziel?Benedikt Höwedes ist da eher zuversichtlich:O-Ton Benedikt Höwedes 2Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir relativ weit kommen imTurnier. Nicht nur relativ weit sondern ich bin auch der Meinung,dass wir den Titel verteidigen können. Irgendwann braucht mannatürlich eine Portion Glück, sogar eine relativ große Portion Glückund man muss das Glück natürlich erzwingen. Die Qualität dafür habenwir allemal. Wir sind sehr gut in der Breite aufgestellt und ichglaube, dass das am Ende der Tage eine große Stärke der deutschenMannschaft sein kann. Wenn wir dann wie heute zum Beispiel Marco Reusreinwerfen können und der dann einfach nochmal für neuen Schwung undneuen Elan sorgen kann. Das kann spielentscheidend sein. (0:30)Abmoderation:Public Viewing in der Open Air Bühne am Mercedes-Benz Museum inStuttgart! Noch bis zum 15. Juli 2018 zeigt das Mercedes-Benz Museumauf einer 24 Quadratmeter großen Leinwand fast alle Spiele der WM2018 live. Der Eintritt ist kostenlos. Alle Infos gibt es unterwww.mercedes-benz.com/museum.Pressekontakt:Mercedes-Benz Museum, Friederike Valet, 0711 17 49606all4radio, Christian Behrendt, 0711 3277759 0Original-Content von: Mercedes Benz Museum, übermittelt durch news aktuell