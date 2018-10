Hamburg (ots) - Durch seine Rolle als Sherlock Holmes erlangte erweltweit Bekanntheit: Benedict Cumberbatch. Im Gespräch mit MADAME(EVT 10.10.) spricht der Schauspieler über den britischen Charakterund darüber, was es bedeutet, sich Zeit zu nehmen.Vor drei Jahren wurde Cumberbatch mit dem Titel "Commander of theOrder of the British Empire" ausgezeichnet. Was für ihn als typischbritisch gilt: "Unsere Selbstironie ist unschlagbar! Schwer zubezweifeln, dass wir eine besondere Form des Humors haben." EineCharaktereigenschaft, die er auch bei seinem deutschen KollegenEdward Berger wiederfand. "Edward Berger, der deutsche Regisseur von'Patrick Melrose', hat mich derart begeistert, wie sehr er jedeFacette des britischen Humors intus hat, gerade die schrecklichsten,absonderlichsten, hinterhältigsten, doppelzüngigsten Seiten, diemeine Figur ausmachen, die besessen davon ist, sich selbst zuvergiften. Edward hat das besser drauf als die meisten Engländer."Benedict Cumberbatch hat in seinem Leben schon viel erreicht:Zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen hat der Brite erhalten,darunter auch ein "Emmy". Doch eins hat der Schauspieler niegeschafft: "Beschämenderweise bin ich nie dazu gekommen, eine andereSprache zu lernen. Und das wäre wirklich mein Ziel: Französisch,Italienisch lernen und richtig gut Klavier spielen können." Man sollesich Raum schaffen, um Neues zu lernen, findet er. Solche Slots könneman immer finden, auch wenn das Leben sonst schrecklich voll sei.Als junger Mann hat Benedict Cumberbatch zwei Jahre alsEnglischlehrer in einem buddhistischen Kloster verbracht. Dort lernteer zwei Dinge: Geduld und wie man meditiert. "Man lernt nichtsanderes dabei, als im Moment zu sein. Zeit hat so eine poetischeKomponente, sie gilt es zu genießen, nicht, sie mit zu vielemgleichzeitig zuzumüllen. Unsere Hirne und unser Wesen sind dafürnicht gemacht", erklärt der Brite.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (Nr. 11/2018, EVT 10.10.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMADAME zur Veröffentlichung frei.Über MADAMEMADAME ist das Mode- und Luxusmagazin der etablierten liberalendeutschen Upper Class. Ein Magazin für anspruchsvolle undkonsumfreudige Leserinnen, die unabhängig vom Alter Wert auf Qualitätund intelligente Unterhaltung legen und exklusive Marken lieben. DieThemen von MADAME sind die ihrer Leserinnen: Mode & Schmuck, Beauty &Wellness, Kunst & Kultur, Reise & Design. Die Redaktion überzeugt mitopulenten Modestrecken, hintergründigen Essays und Reportagen sowieexklusiven Interviews - "sophisticated luxury since 1952". MADAMEerscheint monatlich mit einer verkauften Auflage von 97.141Exemplaren (IVW II/2018). Madame.de - der schönste Luxury Guide imNetz - präsentiert die Marke erfolgreich digital.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MADAME, übermittelt durch news aktuell