Benchmarkt durchteuft 30 Meter mit 2,81 g/t Goldäquivalent und grenzt eine Mineralisierung auf 400 Meter Streichlänge in neuer Zone ab

Quelle: IRW Press

Benchmark News Release

Edmonton, 27. Oktober 2021. Benchmark Metals Inc. (TSX-V: BNCH, OTCQX: BNCHF, WKN: A2JM2X) (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) freut sich, neue Ergebnisse der Explorationsbohrungen in der Zone Marmot bekannt zu geben. Unter anderem wurde in Bohrloch 21MLDD004 ein Abschnitt von 30,00 Metern (m) Kernlänge mit 1,93 Gramm Gold pro Tonne (g/t Gold) und 70,33 g/t Silber – oder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung