Benchmark macht neue Entdeckung in der Zone Marmot und beginnt mit Bohrungen bei neuen Gold-Silber-Zielgebieten

Quelle: IRW Press

Benchmark News Release

Edmonton, 27. August 2020. Benchmark Metals Inc. (das „Unternehmen“ oder „Benchmark“) (TSX-V: BNCH) (OTCQB: CYRTF) (WKN: A2JM2X) freut sich, die Entdeckung neuer mineralisierter Strukturen, breiter Alterationszonen, Erzgänge und Sulfidmineralisierungen in der Zone Marmot bekannt zu geben. Die Bohrplanungen sind abgeschlossen und die Bohrungen werden in Kürze beginnen. Die mineralisierten Strukturen weisen eine starke Ähnlichkeit mit dem größten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung