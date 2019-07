Benchmark Metals-Aktie: Das sollten Sie als Anleger beachten!

Benchmark Metals Inc., vormals Crystal Exploration, ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Stammaktien an der TSX Venture Exchange in Kanada gelistet sind. In Europa kann die Aktie an der Tradegate Exchange gehandelt werden. Im Fokus des Unternehmens steht das Gold-Silber-Projekt Lawyers, das sich in der als produktiv geltenden Region Golden Horseshoe im nördlichen British Columbia befindet.

