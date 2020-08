Benchmark Metals Aktie: Das sieht gar nicht gut aus!

Lange Zeit sorgte die Aktie von Benchmark Metals an der Börse kau für Aufsehen. Das Papier reihte sich in eine scheinbar endlose Liste von Pennystocks und setzte nur selten Ausrufezeichen. Das änderte sich im Sommer dieses Jahres schlagartig, als der Kurs innerhalb kürzester Zeit explodierte. In weniger als vier Wochen stieg der Wert des Titels um mehr als 200 Prozent. Schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung