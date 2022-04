Benchmark Metals-Aktie: Tolle Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Nachdem die Benchmark Metals-Aktie gestern mit knapp fünf Prozent im Plus war, konnte das Papier des kanadischen Gold- und Silberexplorateurs auch heute Vormittag um über ein Prozent zulegen. Was steckt hinter den Kurssteigerungen der Benchmark Metals-Aktie? Hohe Gold- und Silbergewinnungsraten Eine positive Unternehmensmeldung zu den Gewinnungsraten in einer unternehmenseigenen Mine. Gestern gab Benchmark Metals die Ergebnisse eines erweiterten metallurgischen Labortests… Hier weiterlesen