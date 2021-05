Benchmark Metals-Aktie: Kurz vor Durchbruch?

Benchmark Metals – der Druck erhöht sich!

Die Bullen der Benchmark Metals-Aktie machen weiter ordentlich Druck. So kam es zum Ansteigen in die massive Widerstandszone von rund 1,00 EUR. Es fehlt nicht mehr viel und der Durchbruch ist perfekt. Sollten die Bullen also diesen Ausbruch bewerkstelligen können, so werden für Benchmark Metals Kursziele auf der Oberseite freigesetzt.