Benchmark Metals-Aktie: Kommt der zweite Kurssprung?

Die Aktie von Benchmark Metals hat von der Coronavirus Krise enorm profitiert. Das ist keine gewöhnliche Entwicklung für sehr volatile Aktien. Die Aktie hat aktuell wieder ca. 20 Prozent an Wert abgegeben und bewegt sich in einer Korrekturphase. Nach so einer Performance sind 20 Prozent, die die Aktie verloren hat, nicht wirklich viel. Folglich zeigt dieser Rückgang eher eine gewisse Stärke ...



